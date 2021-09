Einbrecher machen Beute in Wohnhaus in Damelang   

Damelang

Am helllichten Tage haben Einbrecher Beute gemacht in einem Wohnhaus in Damelang. Dort waren Unbekannte am Mittwoch in der Zeit zwischen 12 Uhr und 15.30 Uhr in das Gebäude an der Dorfstraße eingedrungen.

„Die Täter durchsuchten die Räume, öffneten und durchwühlte Schubladen und Schränke. Entwendet wurden Wertgegenstände und Bargeld“, teilt Jan Grützmacher, ein Sprecher der Polizeidirektion West, am Donnerstag der MAZ mit. Entstanden sei ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

„Beamte der Kriminaltechnik sicherten Spuren am Tatort“, erklärt Grützmacher weiter. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZ