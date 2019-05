Linthe

Von Einbrechern überrascht wurden Kinder in der Linther Kindertagesstätte „Rappelkiste“. Dort hatten die Jungen und Mädchen am Donnerstagabend ein Fest gefeiert und anschließend gemeinsam mit mehreren Erzieherinnen im Kindergarten übernachtet, als Kriminelle einstiegen in das kommunale Gebäude in der Straße Im Grund.

Tresor und Laptop verschwunden

Von den Geräuschen des Einbruchs geweckt, stellten Erzieherinnen zwei Eindringlinge mit einer Taschenlampe fest. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt, teilt die Polizeiinspektion Brandenburg am Montag mit. Zuvor hatten die Einbrecher jedoch bereits ein Büro durchsucht und einen Tresor sowie einen Laptop entwendet. Zur Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor.

Der für den Sozialbereich im Amt Brück zuständige Ressortchef Lars Nissen war am Montag für Auskünfte zunächst nicht zu erreichen.

Überall Fenster eingeschlagen

Unterdessem hat die Polizei in der gleichen Nacht zu Freitag weitere Einbrüche registrieren müssen. Auch in den Kindergarten der Gemeinde Planetal sowie in einen Betrieb in Marzahna. „Die Vorgehensweise war dabei in allen Fällen gleich: Die Täter zerschlugen Fensterscheiben und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten“, teilt Polizeisprecherin Cornelia Hahn mit.

Heimgesucht hatten die Kriminellen in der betreffenden Nacht auch den Kindergarten in Dahnsdorf. Auch dort wurde eine Scheibe eingeschlagen. Eine Mitarbeiterin der Tagesstätte hatte den Einbruch am Freitagmorgen bemerkt und die Polizei verständigt. Im Büro der Kita-Leiterin waren sämtliche Schränke durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen ist in dem Gebäude jedoch wohl nichts gestohlen worden.

Kripo sichert Spuren

Noch in derselben Tatnacht drangen Unbekannte in Marzahna in einen Gewerbetrieb ein, den die Polizei jedoch nicht näher benannt hat. Auch dort zerstörten die Einbrecher ein Fenster und durchsuchten anschließend Räume nach Wertgegenständen. Ob die Täter etwas entwendeten, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme durch die Polizei noch nicht klar.

Bei allen drei Einbrüchen aus der Nacht zu Freitag sicherten Kriminaltechniker Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt zu allen Fällen wegen des besonders schweren Diebstahls. Zudem werden Zeugen gesucht. Aufgrund der drei gleichartigen Sachverhalte fragt die Polizei: Wer hat die Taten womöglich beobachtet, oder kann diesbezüglich Hinweise geben?

Zeugen gesucht

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg entgegen unter 03381/5600 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen oder über das Bürgerportal im Internet unter www.polizei.brandenburg.de.

Von Thomas Wachs