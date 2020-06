Linthe

In der Nacht zu Mittwoch wurde bei einer Firma in Linthe eingebrochen. Die Täter gelangten offensichtlich über das Eingangstor auf das Gelände und stiegen dann über ein Fenster in die Werkstatt ein.

Sie durchwühlten mehrere Räume. Was genau geklaut wurde, ist noch nicht bekannt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ