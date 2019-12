Brück

Die Brücker Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch einen 38-Jährigen gestellt, der in einen Getränkemarkt eingebrochen war. Ein weiterer Täter konnte entkommen. Zeugen hatten verdächtige Personen in dem Getränkehandel in der Bahnhofstraße bemerkt und die Polizei verständigt. Als die Polizisten den Markt überprüften, ergriffen die beiden Einbrecher die Flucht.

Die Polizei nahm die Verfolgung auf und erwischte einen der Täter, der Beute bei sich trug. Der 38-Jährige kam zum Verhör aufs Polizeirevier. Die Polizei fahndet derzeit nach seinem Komplizen.

Von MAZonline