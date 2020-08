Brück

Unbekannte haben in Brück offenbar versucht, während des Urlaubs der Bewohnerin in ein Haus einzudringen am Platz der Jugend.

Festgestellt hat die 57 Jahre alte Frau jetzt beim Fensterputzen, dass es Beschädigungen an den Fensterrahmen gibt. Sie informierte die Polizei. Ereignet haben kann sich der Einbruchsversuch in dem Zeitraum zwischen Sonntag, 26. Juli, 15 Uhr, und Sonntag, 2. August, 9 Uhr.

Die Polizei hat an zwei Fenstern mehrere Hebelspuren festgestellt. Scheinbar hatten Kriminelle versucht, die Abwesenheit der Anwohnerin für einen Einbruch zu nutzen. Jedoch gelang es nicht, in das Haus einzusteigen. Eine Anzeige ist aufgenommen, die Polizei ermittelt.

Von MAZ