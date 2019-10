Borkwalde/Treuenbrietzen

Anlässlich des deutschlandweiten „ Einheitsbuddelns“ greifen am Donnerstag auch im Hohen Fläming verschiedene Akteure zum Spaten, um gemeinsam neue Bäume zu pflanzen.

Helfende Hände sind willkommen für die Borkwalder Aktion als Auftakt für den „Wunschbaumwald“. Im Tempelwald in der Nähe des Siebenbrüderweges werden Laubbäume gepflanzt. Junge Traubeneichen, Edelkastanien, Rotbuchen und Ebereschen sollen den bisherigen Kiefernforst bereichern. Große und kleine Helfer sollten eigene Spaten mitbringen. Start des Pflanzfestes auf Inititative der Gruppe „Borwalder Leben“ ist um 13 Uhr.

Den sehnlichsten Wunsch vergraben

Gegen eine kleine Spende können Pflanzer ihren sehnlichsten Wunsch auf eine Karte schreiben und diese unter einem der neuen Bäume vergraben. Die Freiwillige Feuerwehr Borkwalde sorgt beim Pflanzfest mit einem Löschzug für ausreichende Bewässerung der jungen Bäume. Auch ist für das leibliche Wohl gesorgt. Die Spenden auch dafür sollen der Pflanzung und Pflege der jungen Laubbäume zugute kommen.

Darüber hinaus werden der Chor „ Viva la musica“ und die Waldtrommler für einen abwechslungsreichen Nachmittag am Feiertag sorgen.

Treffpunkt für die gemeinsame Wanderung zum Tempelwald ist um 12.30 Uhr in Borkwalde an der Ecke von Elsa-Beskow-Weg und Olof-Palme-Ring. Autofahrer sollten nicht im Wald und auf den Waldwegen sondern am Rande des Siebenbrüderweges parken.

Dritte Aktion in Treuenbrietzen

In Treuenbrietzen wird am Nationalfeiertag dazu eingeladen, gemeinsam weitere Obstbäumchen für die jüngsten Bürger der Stadt zu pflanzen im Rahmen des Einheitsbuddelns. „Wurzeln in Treuenbrietzen“ heißt es dort zum dritten Mal auf Initiative des CDU-Ortsverbandes.

Gepflanzt wird ab 10 Uhr auf einer Fläche am Verlorenen Wasser. „Alle 20 Bäumchen sind reserviert. Interessenten können sich aber gerne auch schon für das nächste Jahr anmelden“, sagt Anja Schmollack, die CDU-Ortschefin. Sie möchte die Aktion künftig stets am 3. Oktober beim Einheitsbuddeln anbieten.

Stolze Eltern oder Großeltern kleiner Treuenbrietzener pflanzen jeweils Bäume, die von der CDU zur Verfügung gestellt werden. Teilnehmer erhalten eine Baumurkunde und ein Namensschild für das jeweilige Bäumchen.

