Emma Helene geht in Berlin aufs Gymnasium. Sie ist ein Mädchen, das gerne liest, sich Geschichten ausdenkt, das Klavierspielen lernt – und jetzt ihr erstes Musik-Album „Die Welt ist ein Zirkus“ veröffentlicht hat. „Wenn man Musik liebt, ist es gut, wenn man eine Tante und einen Onkel in der Verwandtschaft hat, die Musiker sind. Denen wird mein Gesinge nicht langweilig“, sagt die Zwölfjährige über ihre Tante, die Komponistin Caterina Westphal und ihren Onkel Thomas Harendt alias Thommy Krawallo, der Produzent des Liedermachers Wenzel ist.

Caterina Westphal und Thommy Krawallo leben mittlerweile in Golzow. „In Berlin kannst du nicht mehr atmen. Das Musikgeschäft und die Mieten haben sich verändert. Es gibt kein gemeinsames Leben über mehrere Generationen mehr. Hier habe ich ein anderes Gefühl. Die Kinder grüßen noch, die Menschen sind kulturinteressiert und stellen etwas auf die Beine“, sagt Krawallo.

In der Golzower Kirche gesungen

Auch Emmas Videoclip zum Song „Ich muss telefonieren“ konnte unproblematisch mit Golzower Kindern in der Grundschule gedreht werden. Die junge Künstlerin scheut den Weg von Berlin nicht und ist gerne im Ort, in dem sie mit den Nachbarsmädchen schon in der gegenüberliegenden Kirche sang. Ihrem Onkel lebt und arbeitet in der alten Schule in der Hauptstraße, zuletzt Sitz der Gemeindeverwaltung.

Ihren ersten Auftritt hatte Emma bereits als Neunjährige vor tausenden Menschen in der Cottbuser Stadthalle. Für die RBB-Karnevalsgala „Heut’ steppt der Adler“ schrieb Caterina Westphal einen Song, den Emma souverän vorgetragen hat, mit heftigem Applaus danach. „Ich war sehr aufgeregt“, erinnert sie sich.

„Wir haben schon früh gemerkt, dass Emma sehr musikalisch ist und ein gutes Rhythmus-Gefühl hat“, sagt Krawallo, „aber ein Album war nie geplant“. Dennoch begann Caterina Westphal vor zwei Jahren mit dem Schreiben. In vielen Gesprächen erkundete sie, was dem Mädchen am Herzen lag und welche Gedanken es hatte.

„Die Idee zur CD kam erst durchs Arbeiten“, sagt Krawallo. „Mich haben die Songs begeistert, da mussten richtige Arrangements her.“ Der Schaffensprozess dauerte zwei Jahre. „Wenn du das Kind nicht drillen willst, produzierst du mit einer Zehnjährigen nicht mal eben ein Album. Du musst viel Zeit als Familie miteinander verbringen, um konzentriert zwei Stunden im Studio arbeiten zu können.“ Und auch dies: Emma Helene hat einen Nachnamen. Den halten ihre Eltern aber nach außen hin zurück, damit ihre Tochter nicht allzu sehr im Rampenlicht steht.

Aus dem Leben und der Fantasie

Entstanden sind 14 Stücke aus dem Leben und der Fantasie Emma Helenes, die musikalisch abwechslungsreich und mit analoger Technik produziert worden sind: „Wir wollten etwas hochwertiges mit echten Instrumenten kreieren. Zeitlose Musik, klassisch wie ein Beatles-Album. Alle Soundeffekte sind mit Instrumenten erzeugt.“

Mit seinen Kollegen Hannes Scheffler und Manuel Pereira Abreu spielte Krawallo Schlagzeug, Bass, Gitarren und Trompete ein. Caterina Westphal ist am Klavier und Akkordeon zu hören. Mit ihnen trat Emma kürzlich zur Veröffentlichung live auf. Nachdem ihr dabei in einem sehr emotionalen Moment die Tränen kamen und sie sich von ihrer Mutter kurz trösten lassen musste, kehrte sie zur nächsten sicheren Ansage auf die Bühne zurück.

Ein Stift mit Malblockade

Die Songs handeln davon, nicht aufräumen zu wollen, von einem Stift mit einer Malblockade, weil er mehr Farbe in die Welt bringen möchte oder von Frau Kirsch, die ein Flohproblem hat. „Herr Schlau und Herr Grimm“ sind überkluge und übellaunige Menschen, mit denen vor allem Kinder ihre Sorgen haben. Auch eine kaputte Waschmaschine kann für Frust sorgen: „Manchmal geht bei uns zuhause was kaputt. Bei kleinen Dingen ist das nicht tragisch, aber wenn’s große betrifft, hört sogar bei meinen Eltern der Spaß auf“, sagt Emma Helene.

Einen ganz besonderen Platz auf dem Album bekommen ihre Lieblingstiere und ein „Katzenkindergarten“. Weil Natur und Umweltschutz ihr am Herzen liegen, reichte sie den Song „Bäume sind stark“ zum „Kika Award“ ein. In dem heißt es: „Bäume haben Angst vor Kettensägen“.

Auch eine Zwölfjährige kann resignierten Menschen Hoffnung geben: „Nur Mut, wir schaffen es ganz gewiss ans Ufer und ein bisschen Schiss gehört nun mal dazu“ singt Emma Helene in „Kahn ahoi!“ Das liebevolle Schlaflied „Wenn wir beisammen sind“ rundet ein gelungenes Album ab.

