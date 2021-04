Entspannung und Ruhe in der neuen Heimat: Wie ein Franzose nach Borkheide kam

Borkheide

​Sébastien Muck wohnt mit seiner Frau Bianca seit 2018 in Borkheide. Beide sind in ihrer neuen Heimat im Fläming sehr gut angekommen und tanken in der beschaulichen Waldgemeinde Kraft für den Alltag. Ansonsten ist der 46-jährige Franzose schon immer sehr aktiv und viel unterwegs gewesen. „Mit 20 Jahren habe ich mein erstes Haus gebaut“, sagt der Vater von zwei Söhnen.

Neben seinem Nebenjob, dem Bauen von Passivhäusern, arbeitete der gebürtige Franzose für eine französische Solarfirma und war viel in Deutschland unterwegs. Kennengelernt hat er seine Frau in Brandenburg an der Havel. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagt er mit strahlenden Augen.

Seine Ideen und seine Antriebskraft setzt Sébastien Muck sofort um. „Ich habe sehr viel Power und folge dem Spruch, was die anderen können, kann ich auch.“ Zur Ruhe kommt der gelernte Karosseriebauer nur bei seiner Frau und im gemütlichen Eigenheim in Borkheide. Dabei gab es eine Zeit, die auch den aktiven und starken Franzosen an die Grenzen brachte. „Jedes zweite Wochenende bin ich zu meinen Söhnen nach Frankreich und die anderen Wochenenden zu Bianca nach Großbeeren gefahren. Das hätte ich nicht lange durchgehalten.“ Eine Lösung musste her.

Nach Leipzig, wo Sébastien Muck für einen Automobilhersteller arbeitete, wollte seine Frau nicht ziehen. Von Großbeeren hingegen war die tägliche Strecke zur Arbeit in die sächsische Stadt zu groß. Das Paar musste einen Kompromiss finden, erzählt der Borkheider. Durch einen Zufall sind er und seine Frau auf die beschauliche Waldgemeinde gestoßen, in der sie 2017 ein Grundstück kauften. „Sofort habe ich mich an die Pläne gesetzt und alles vorbereitet. Bis auf die Sanitär- und Dachdeckerarbeiten habe ich neben meiner Arbeit alles alleine gemacht.“

Sébastien Muck sieht sich mehr als Deutscher als Franzose. „Die Deutschen leben für ihre Arbeit, Franzosen hingegen arbeiten für das Leben. Ihnen reicht Essen und Trinken und sie möchten lieber leben und feiern“, sagt der 46-Jährige, der von den Südfranzosen auch als Deutscher gesehen wird. „Ich liebe die Art und Weise, wie Franzosen leben, aber ich bin eher jemand der kämpft und gerne arbeitet“, erklärt er.

Geboren ist Sébastien Muck im französischen Schœneck. Als er einen Monat alt war, zogen seine Eltern nach Bremen, um mit seinem Onkel gemeinsam ein französisches Restaurant zu führen. „Das ist ein ganz bekanntes und berühmtes Restaurant, das „Auberge de France“, in dem schon viele Promis wie Loriot oder Louis Ferdinand von Preußen waren“, berichtet der Borkheider stolz. Bis zur Einschulung blieben er und seine Eltern in Bremen, dann zog es die Familie zurück nach Frankreich. „Dabei ging auch meine deutsche Sprache verloren, die ich erst wieder lernen musste.“

Zu Hause in Borkheide ist seine Frau Bianca die Chef-Köchin und verwöhnt ihren Mann mit leckeren Gerichten. „Ich esse alles, was auf den Tisch kommt und wenn es schön zubereitet ist.“ Ab und zu, wenn es seine Zeit erlaubt, wird Sébastien Muck auch zum französischen Sternekoch und bereitet seinen besonders leckeren Flammkuchen vor. „Meistens nehme ich Teig und Käse fromage blanc direkt aus Frankreich - wenn es geht, auch den Speck.“

Ein bis zwei Mal im Jahr wird ein großes Familienfest organisiert. Doch auch Corona macht das Zusammentreffen fast unmöglich. „Meine Kinder habe ich das letzte Mal zu Weihnachten gesehen“, erklärt Sébastien Muck, der hofft, dass sich die Situation im Sommer etwas entspannt. So lange machen es sich er und seine Frau mit ihrem Hunderüden Rocky in Borkheide gemütlich.

„Wir haben tolle Nachbarn, mit denen wir quatschen. Wir sind hier sehr gut angekommen.“ Und würde er wieder nach Frankreich zurückkehren? „Nein, weil ich die deutsche Mentalität mag und in Frankreich nicht hinpasse. Ich bin komplett anders. Vielleicht wenn ich mal Rentner bin, dass ich ein paar Monate mal in Frankreich bin, aber ansonsten bleibe ich hier.“