Borkheide

Bei der Schrotteinsammlung in Borkheide sind wieder mehrere Container voll zusammengekommen, berichtet Sascha Hohenstein, Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Borkheide. „Wir wollen uns bei den Bürgern bedanken, die uns unterstützt haben. Die Schrotteinsammlung war wieder erfolgreich.“

Drei Transportfahrzeuge mit Anhänger sowie ein siebeneinhalb Tonnen schwerer Lkw mit Ladebordwand fuhren unterschiedliche Routen in Borkheide, um das gesamte etwa 80 Kilometer lange Straßennetz abzudecken, erklärt Hohenstein. „Wir machen das schon seit 12 Jahren und sind gut organisiert“, erklärt der Ortswehrführer.

Kern-, Bunt- und Mischschrott

Die Fahrer waren in der Zeit von 10 bis 19 Uhr in unterschiedlichen Gebieten im Ort unterwegs. Lediglich ein Borkheider wurde dieses Mal vergessen, so Hohenstein. „Den Schrott holen wir von ihm heute noch ab.“ Eingesammelt wird Kern- und Bunt- sowie Mischschrott, erklärt Hohenstein. „Von Heizungskörper über Zaunelemente und Grill bis hin zum Fahrrad war alles dabei.“

25 Erwachsene und 15 Kinder und Jugendliche haben den ganzen Samstag fleißig mitangepackt, beim Einsammeln und Einsortieren mitgeholfen. Der eingesammelte Schrott wird anschließend verkauft. Der Erlös durch den Schrottverkauf kommt der Kinder- und Jugendfeuerwehr Borkheide zugute.

„Davon holen wir Arbeitsmaterialien für Wettkämpfe wie Saugschläuche, Stahlrohre oder Verteiler.“ Die nächste Schrotteinsammlungsaktion der Freiwilligen Feuerwehr Borkheide findet voraussichtlich am 25. September 2022 statt.

Von Johanna Uminski