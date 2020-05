Seltenes Jubiläum: Die Schulzes feiern Diamantene Hochzeit

Neuendorf

Dem Ehepartner Respekt entgegenbringen, verzeihen können und eine große Portion Vertrauen – das ist das Geheimnis einer langen Ehe, sagen Erna und Klaus Schulz. Die Neuendorfer sind seit 60 Jahren verheiratet und feiern am Donnerstag im kleinen Familienkreis ihre Diamantene Hochzeit.

Wunderschöne grüne Augen

Kennengelernt haben sie sich als 20-Jährige auf einem Ball des Deutschen Roten Kreuzes in Neuendorf. Klaus aus Borkwalde ist der damals jungen Erna sofort ins Auge gefallen. „Er war ein hübscher junger Mann mit schwarzen, welligen Haaren“, sagt die 82-Jährige. Doch auch bei dem jungen Mann weckte das attraktive Erscheinungsbild der Neuendorferin Interesse. „Sie hatte blonde, lange Haare und wunderschöne grüne Augen.“

Beim Bockwurststand machte der in Nordrhein-Westfalen geborene Klaus dann ernst. „Wenn wir zusammenkommen, dann für immer.“ Am 7. Mai 1960 fand eine große Hochzeitsfeier mit rund 50 Gästen im Haus der Eltern von Erna Schulz in Neuendorf statt. „Wir haben die Zimmer ausgeräumt und mit den Hochzeitsgästen Zuhause gegessen. Zum Tanzen sind wir dann alle in die Gaststätte gegangen“, berichtet das Jubelpaar.

Das frisch vermählte Ehepaar: Erna und Klaus Schulz aus Neuendorf haben vor 60 Jahren geheiratet und feiern jetzt Diamantene Hochzeit. Quelle: Johanna Uminski

Der Dachboden des Elternhauses von Erna Schulz wurde eigens für das frisch vermählte Paar ausgebaut. Sechs Jahre nach der Eheschließung erblickte Silvia als einziges Kind des Jubelpaares das Licht der Welt. „Ich wollte immer gerne Kinder haben. Es hat lange nicht geklappt, weil ich immer Probleme mit meinen Nieren hatte und operiert wurde“, berichtet Erna Schulz.

Jahre der Entbehrungen und harter Arbeit prägten das Leben des Ehepaares. Nach der Armeezeit arbeitete Klaus Schulz im Karl-Marx-Werk, Hersteller von Lokomotiven, in Potsdam Babelsberg. Erna Schulz war schon früh in der LPG tätig. „Einen Beruf konnte ich daher nicht erlernen“, sagt die 82-Jährige.

Entbehrungsreiche und harte Zeit

Ihre Facharbeiterausbildung zur Köchin holte sie jedoch später bei der Nationalen Volksarmee nach. „Als in Brück die Kita eröffnete, arbeitete ich dort als Köchin“, berichtet die Neuendorferin. Zu Hause wartete dann noch ein großer Garten, der bewirtschaftet werden musste, und Tiere wie Kühe, Kaninchen, Hühner und Enten.

Trotz der entbehrungsreichen und harten Zeit pflegte das Jubelpaar eine Leidenschaft. „Wenn es eine Tanzveranstaltung bei uns gab, dann waren wir immer dabei“, sagen beide. Einige Busreisen im Laufe der Jahre sind den Neuendorfern auch in Erinnerung geblieben. „Auf dem Großklockner, dem höchsten Berg in Österreich, zu stehen oder „ Rhein in Flammen“ live zu erleben, wenn drumherum das große Feuerwerk losgeht, das waren ganz besondere Momente für uns.“

Die Hochzeitsgesellschaft von vor 60 Jahren. Quelle: Johanna Uminski

Am Donnerstag feiert das Jubelpaar im kleinen Familienkreis ihren ganz besonderen Hochzeitstag. „Unsere Tochter, Enkeltochter und Ur-Enkel werden kommen. Einen leckeren Kuchen wird es geben und wenn schönes Wetter ist, dann wird gegrillt. Wir feiern in kleiner und gemütlicher Runde“, so das Diamantene Hochzeitspaar und gibt noch einen Tipp für eine lange und glückliche Ehe.

„Wenn es Probleme oder Streit gab, haben wir darüber gesprochen und es aus der Welt geräumt. Bei uns schien auch nicht jeden Tag die Sonne. Zwischendurch gab es Gewitter und Regen, aber danach war wieder Sonnenschein.“

