Potsdam-Mittelmark

Ab dem 12. Juni können sich Badegäste im Brücker Naturbad abkühlen. Die Eröffnung der Badesaison musste coronabedingt zwar verschoben werden, aber „bei dem diesjährigen Wetter war das nicht so schlimm“, schreibt Kai Fröhlich in der Pressemittelung des Brücker Amtes. Um 10 Uhr steht das Team um den Brücker Bürgerverein für die Badegäste bereit.

„Wir sind vorbereitet – die Saison kann kommen. Es ist genug Personal vor Ort und wir haben junge dynamische Rettungsschwimmer. Die Kontaktdaten der Badegäste werden an der Kasse aufgenommen. Damit haben wir schon Erfahrungen aus dem letzten Jahr“, sagt Matthias Schimanowski, Brücker Bürgermeister.

Tischkicker für das Brücker Naturbad

Neue Rettungsschwimmer konnte das Brücker Naturbad nicht ausbilden, erklärt Matthias Schimanowski. „Das war coronabedingt in diesem Winter nicht möglich und wir greifen auf vorhandenes Personal zurück.“ Über die Sommermonate müsse man neue Leute anwerben, die die Rettungsschwimmerausbildung im Winter dann absolvieren, so der ehrenamtliche Stadtchef weiter. Geplant ist die Badesaison bis zum 1. September mit der Option einer Verlängerung. „Wir hatten ja auch schon Jahre, wo wir über 30 Grad Mitte September hatte.“

Mit der initiierten Laufaktion „Brück läuft um die Welt“ des FSV Brück sind über 1600 Euro Spenden zusammengekommen, die dem Brücker Naturbad zugutekommen, weiß Matthias Schimanowski. „Zur Eröffnung der Badesaison wollen wir uns noch etwas überlegen und sich beim FSV Brück bedanken.“ Von dem Spendengeld soll ein Tischkicker für das Brücker Naturbad angeschafft werden.

Moderate Preise

Der erste Badetag ist traditionell immer der Tag, an dem die Jahreskarten verkauft werden. „Das ist immer der Renner, weil die Preise moderat sind“, erklärt Schimanowski. Die Öffnungszeiten des Brücker Naturbades sind von Montag bis Freitag von 13 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag sowie in den Sommerferien von 10 bis 20 Uhr.

Die Stadt Brück hat auch in den kleinen Imbiss im Naturbad investiert, sodass mehrere sowie andere Speisen angeboten werden können, erklärt der Stadtchef, der im Brücker Naturbad gerne schon als Kind seine Zeit verbraucht hat. „Ich habe da auch schwimmen gelernt und ich finde, so wie es jetzt aussieht, wunderschön.“ Doch auch heute noch zieht der Bürgermeister in der Saison regelmäßig seine Bahnen. In diesem Jahr stellt er sich einer sportlichen Herausforderung am 3. Juli. „Ich nehme am Sundschwimmen teil. Da muss man sich etwas vorbereiten.“

Notwendige Hygienemaßnahmen geprüft

Eine Woche früher, am 5. Juni startet bereits die Paul-Temming Badeanstalt in Niemegk. „Unser Bürgermeister, Dr. Linthe und der Niemegker Pfarrer D. Geißler“ werden anbaden und damit die Badesaison eröffnen, heißt es in der Pressemittelung. Täglich von 12 bis 20 Uhr hat das Niemegker Bad geöffnet. „Bei schlechtem Wetter oder kalten Temperaturen bleibt das Bad auch im Sommer geschlossen.“

Am Montag wird das Freibad in Görzke auf notwendige Hygienemaßnahmen geprüft und öffnet voraussichtlich am 10. Juni. Da die Mitglieder des Borkheider Waldbades die Badeanstalt ehrenamtlich in ihrer Freizeit betreiben, ist das Führen der Kontaktdaten am Eingang des Bades nicht möglich, erklärt Vereinsvorsitzender Jörg Liebing. „Wir machen sofort unser Waldbad auf, aber nicht unter den gegenwärtigen Umständen.“

Von Johanna Uminski