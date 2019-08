Amt Brück - Erste Golzower feiern Taufe im neuen Bürgerhaus Der Flachbau ist kaum wiederzuerkennen. Aus einem alten Hortgebäude haben die Golzower ein schickes Bürgerhaus gemacht. Die ersten Nutzer haben schon Räume reserviert.

Mit einer Gemeindevertretersitzung wurde am Dienstag das neue Bürgerhaus in Golzow in Betrieb genommen. Die Räume können auch von Familien und Vereinen angemietet werden. Quelle: Frank Bürstenbinder