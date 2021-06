Linthe

Damit die unschönen Hinterlassenschaften der vierbeinigen Fellfreunde in Linthe in Zukunft nicht das Erscheinungsbild stören, startet die Gemeinde ein Pilotprojekt. Die erste Hundetoilette wurde nun in der Verlängerung des Nicheler Weges aufgestellt – eine sogenannte „Laufstraße“ für Hunde. „Alleine hier laufen gut 18 Hunde jeden Tag ihre Runde mit ihren Besitzern“, erklärt Sigrid Klink, ehrenamtliche Bürgermeisterin.

Zur Galerie Sie soll dafür sorgen, dass Hundehalter unterwegs eine Möglichkeit haben, den Hundekot zu entsorgen: die erste Hundetoilette wurde in Linthe installiert. Weitere könnten folgen.

Wenn die „Dog Station“ von den Linther Hundebesitzern gut angenommen wird, dann könnte sich die Ortschefin vorstellen, dass noch ein bis zwei Stationen im Ort aufstellt werden. Weitere Hunde-Hotspots sind im Wohnbaugebiet Ringstraße und In den Klöttchen sowie in der Belziger Straße, weiß die ehrenamtliche Ortschefin zu berichten. 158 Hunde sind aktuell in Linthe und den beiden Ortsteilen Deutsch Bork und Alt Bork steuerlich gemeldet. „Wenn unsere zwei Ortsteile auch Interesse daran haben, könnte man dort auch je eine Hundetoilette aufstellen lassen“, betont Sigrid Klink.

„Es ist mein großer Wunsch, dass die Hundetoilette einen großen Anklang findet, weil wir Felder haben, die für die Kühe gedacht sind.“ Auf die Idee ist die ehrenamtliche Bürgermeisterin gekommen, als sie bei ihrer Tochter in der Baden-Württembergischen-Heimat eine solche Hundetoilette gesehen hat. „Dort stand diese Entsorgungsmöglichkeit direkt neben einer saftigen Wiese. Eine Kuh war auf einem Plakat abgebildet, auf dem stand „Das ist mein Futter und nicht deine Toilette.“ Beflügelt von diesem genialen Gedanken fuhr die Ortschefin nach Linthe zurück.

Von Gemeindearbeitern regelmäßig geleert

„Ich denke mir, wenn das Angebot da ist, dass es auch genutzt wird. Die Hundebesitzer müssen den ganzen Weg auch nicht mehr den vollen Beutel tragen“, sagt Klink. Nicht alle Hundebesitzer tragen immer ein Beutel mit sich oder vergessen es. Abhilfe soll die neue „Dog Station“ schaffen, denn neben frischen Hundebeuteln, können diese dann auch gleich befüllt in der dort aufgestellten Mülltonne entsorgt werden. „Diese wird dann regelmäßig von den Gemeindearbeitern geleert“, erklärt Sigrid Klink, die auch mit ihrem Hund im Ort gerne unterwegs ist. Eine Hundetoilette kostet rund 450 Euro und wird auf einer Betonplatte installiert.

Von Johanna Uminski