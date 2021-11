Brück

Wie trennt man eigentlich Müll richtig? Welche Mülltonnen gibt es? Wie kann man Müll vermeiden und wie lange braucht er, bis er verrottet ist? Diese und mehr Fragen hat Mona Belz von APM gemeinsam mit den Kindern der Brücker Grundschule auf spielerische Art und Weise beantwortet. Während der Projektwoche besuchte die Expertin für Umwelt und Abfall des Niemegker Unternehmens die Klassen eins bis fünf.

„Sie hat beispielsweise im Kleinformat Mülleimer und sauberen Müll mitgebracht, den die Kinder vor Ort richtig einsortieren mussten. Während des Projektes gab es bei den Kindern, aber auch bei uns ganz viele Aha-Effekte“, sagt Christin Falkenthal, Erzieherin in der ITBA der Brücker Grundschule und Initiatorin des Projektes.

Begeisterung zu spüren

Auf die Idee ist Christin Falkenthal gekommen, die bereits das „Grüne Klassenzimmer“ in der Brücker Grundschule“ initiiert hat, als sie mit einem Vater sprach, der bei der APM arbeitet, eben dieses Projekt „Nachhaltige Mülltrennung“ ins Leben zu rufen, erklärt die Pädagogin. Die Begeisterung war bei allen Grundschülern zu spüren und zu sehen, sind sich Christin Falkenthal und alle Lehrer einig.

„Die Frau war lieb und sie hat uns gezeigt, wie man den Müll richtig trennt“, sagt Marie Haseloff, die die fünfte Klasse der Grundschule besucht. Dass man viel dazu gelernt hat, gefällt Mia Hoppe. „Man weiß jetzt, was man besser machen kann und es hat sehr viel Spaß gemacht.“ Wie man richtig Müll trennt, kann auch Enya Lehmann erklären.

Initiatorin des Projektes „Mülltrennung“ und „Grüne Klassenzimmer“ an der Brücker Grundschule: Christin Falkenthal, Erzieherin der ITBA der Brücker Grundschule. Quelle: Johanna Uminski

„Und, dass man Müll nicht in den Wald kippen darf.“ Essensreste gehören definitiv nicht in den gelben Sack, sagt Mia Sophia Hildebrandt, die auch schon einen Tipp für Mama und Papa im Gepäck hat. „Sie sollen mir keine Alufolie mit zur Schule mitgeben, weil sich das nicht zersetzen kann“, weiß die Schülerin der Flexklasse.

Auch aus den dritten Klassen kommen nur begeisterte Stimmen wie von Jule Tetzinski. „Ich habe erfahren, dass man keinen Müll auf den Boden werfen soll, sondern in die richtige Mülltonne werfen, weil sonst Tiere diesen versehentlich fressen und da ist Plastik drin.“ Dass Biomüll in den Kompost gehört, weiß nun Jette Hoffmann und Annie Haselhoff ergänzt.

Müll kann bis zum Grundwasser kommen

„Müll gehört nicht auf den Boden, weil es sonst nach unten laufen kann, wenn der Regen kommt. Dieses kann bis zum Grundwasser kommen und dann trinken wir ein bisschen von dem Plastik mit“, erklärt die Drittklässlerin. Coco Weiß findet das Projekt an der Schule auch sehr gut. „Und man kann was Gutes tun, wenn man den Müll aufsammelt.“

Für die Schüler der sechsten Klassen stand im Rahmen des Projektes etwas Besonderes an, denn sie besuchten die Abfallwirtschaft Potsdam-Mittelmark direkt vor Ort in Niemegk. Neben einer Führung stand ein Quiz an, bei dem die Schüler Fragen zu den vielfältigen Bereichen rund um das Thema Müll beantworten mussten, weiß Christin Falkenthal zu berichten.

Die Grundschüler werden beim Müllprojekt auch selbst aktiv. Quelle: privat

„Das kam wunderbar an. Und zwar so gut, dass wir zukünftig für alle sechsten Klassen diesen Ausflug zu APM ins Auge fassen werden.“ Begleitet haben die Sechstklässler die Klassenlehrerinnen Stephanie Ahnert und Silke Bienert. „Die Kinder haben durch die Bank hinweg begeistert reagiert, sie waren total stolz darauf, dass sie als Sechstklässler als einzige in diesem Projekt nach Niemegk fahren durften.“

Die Schüler waren überrascht, dass es bei APM alles so sauber und gut strukturiert ist, berichtet Ahnert. „Sie dachten, dass wir auf eine Müllhalde oder Mülldeponie fahren.“ In der Umlagerhalle sahen die jungen Besucher, wie ein riesengroßer Kran die im Vergleich kleinen Sperrmüllsachen in große Container verteilte oder wie in der Papierpresshalle große Berge von Papier auf ein Drittel schrumpften und in Würfelformat gepresst wurden, berichtet die Klassenlehrerin.

Mona Belz vom APM Niemegk erklärt den Grundschüler alles ganz ausführlich und kindgerecht. Quelle: privat

Beeindruckend waren auch die Verwaltung und die Büroräume. Auf den großen Monitoren konnten die jungen Besucher sehen, wie gut alles koordiniert ist und verfolgen, wann und wo die Müllfahrer sein müssen, berichtet die Klassenlehrerin weiter.

Neben dem Besuch der Werkstatt für die großen Müllfahrzeuge durften die Sechstklässler auch einen Blick in die Schatzkammer von APM werfen, wie die Pädagogin verrät. „Dort lagern die Schätze, die in Handys, Computern und Laptops versteckt sind, nämlich ganz viele Edelmetalle, die eine Menge wert sind.“ Zum Abschluss sind die Grundschüler auch noch selbst aktiv geworden und durften eine Mülltonne an einem richtigen Müllauto entleeren, wie Ahnert berichtet. „Da waren alle Feuer und Flamme. Einige Kinder sagten sogar, dass sie bei der Abfallwirtschaft arbeiten wollen.“

In Zukunft soll das Müllprojekt mit der APM in der Brücker Grundschule nicht nur etabliert werden. Christin Falkenthal geht noch einen Schritt weiter. „Langfristig möchte ich die Kita auf unserem Campus noch mit ins Boot holen und das Projekt auch übergreifend auf die Oberschule ausweiten.“ Und das neu Erlernte setzen die Schüler auch gleich in ihrer Schule um, verrät die Pädagogin.

Die Kinder haben in den Schulklassen die Mülltrennung mit verschiedenen Mülleimern eingeführt und auch die Betonmülleimer auf dem Schulhof werden farblich gestaltet, um die Mülltrennung ab sofort umzusetzen. „Wir haben eine Förderung von 4000 Euro von der Sparkasse bekommen und investieren dieses Geld in neue Mülleimer mit einem neuen Mülltrennsystem für den Außenbereich der Schule.“

Von Johanna Uminski