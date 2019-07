Borkheide

Ab den frühen Oldies von Status Quo, den Rolling Stones und AC/DC bis hin zu Schlagern von Roland Kaiser und Helene Fischer blieben bei der ersten Oldie- und Schlagernacht im Borkheider Waldbad wirklich keine Wünsche mehr offen. Matthias Giese und Volker Barucki alias DJ Matze und Mr. Bee heizten den Besuchern und Gästen ordentlich ein. Trotz des Regenwetters wurde so bis Mitternacht auf flotten Sohlen getanzt.

Zur Galerie Am Samstag fand zum ersten Mal eine fröhliche Oldie- und Schlagernacht im Borkheider Waldbad statt. Die Veranstalter freuten sich über den guten Zulauf und viele tanzende Gäste.

„Wir werden auch auf die Wunschmusik aus dem Publikum eingehen. Das machen wir sehr gerne“, sagte Matthias Giese, IT-Verantwortlicher und Techniker des Borkheider Waldbades, vor der Premiere. Eine Überraschung gab es dann auch noch an diesem Abend: Volker Barucki schrieb den Waldbadsong, der vor den etwa 150 Besuchern nicht nur uraufgeführt, sondern dessen Refrain von allen mitgesungen wurde.

Für Hartmut Streich aus Borkheide ist es als Einheimischer klar, an einer Party im Waldbad teilzunehmen. „Wenn hier was stattfindet, dann ist es immer gut. Und heute wird auch mal was anderes gespielt“, schwärmt er und wünscht sich im Laufe des Abends „Nights in White Satin“ von Moody Blues.

Party bekommt festen Platz im Kalender

Wenn was im Waldbad los ist, dann ist Kathrin Rütz auch dabei. „Es soll endlich aufhören zu regnen, damit ich tanzen kann“, betont die Borkheiderin, die dann doch das Ende des Regengusses nicht abwartet und fleißig das Tanzbein schwingt. Zu ihrem Musikwunsch „Joline“ von The BossHoss tanzt Sandra Albertziok-Skambraks ganz ausgelassen im Regen und genießt sichtlich den Moment. „Es ist hier fantastisch und trotz des Regenwetters sind so viele Leute hier.“

Den Erfolg der Oldie- und Schlagerparty kann selbst das nasse Wetter nicht schmälern, sodass auch diese Veranstaltung einen festen Platz im Kalenderjahr des Waldbades bekommt. „Wir hatten früher im Sommer immer zwei Veranstaltungen. Natürlich stützt eine solche Veranstaltung auch die Vereinskasse“, sagt Matthias Giese.

Idee nach Maibaumfest entstanden

Auf die Idee, eine Oldie- und Schlagernacht im Waldbad ins Lebens zu rufen, sind er und Volker Barucki gekommen, nachdem sie von Leuten nach dem Maibaumfest angesprochen wurden. „Wir wurden gefragt, ob wir nicht mal im Waldbad eine normale Disco-Schlagernacht mit Wunschmusik machen könnten. Also eine Veranstaltung, bei der die Besucher auch das Programm ein bisschen mitbestimmen können“, berichtet Giese.

Von Johanna Uminski