Hupkonzert fürs Halleluja: Auto-Gottesdienst in der Titanen-Arena

Brück

Der erste Auto-Gottesdienst unter freiem Himmel war ein großer Erfolg, ohne Musik und ohne Kaffee. „Ich rechne mit 50 Autos“, sagte Pfarrer Helmut Kautz zu Beginn der Messe am Sonntag in der Titanen-Arena. Am Ende waren es mehr als doppelt so viele.

Trotz der nochmals verschärften Auflagen durch den Krisenstab des Kreises Potsdam-Mittelmark nutzen viele Besucher bei strahlendem Sonnenschein und ausgelassener Stimmung das besondere Event im Planestädtchen.

Anzeige

Zur Galerie Ein voller Erfolg war der erste Auto-Gottesdienst in der Brücker Titanen-Arena, in die rund 220 Teilnehmer gekommen sind.

Eine von ihnen ist Romy Schönfeld aus Borkheide. „Ich habe die Hoffnung, dass es voll wird und der Event uns und den Kindern in Erinnerung bleibt“, sagt die dreifache Mutter. „Wir finden die Idee super, dass in Coronazeiten ein gesellschaftliches Leben stattfinden kann und so ein Gottesdienst gefeiert wird, an dem man teilnehmen kann. Wir finden die Idee super“, ergänzt ihr Mann Frank.

Weitere MAZ+ Artikel

Von der Lindenbrücke aus ist das Holzkreuz für alle Teilnehmer des Gottesdienstes gut zu sehen. Absperrband regelt den Mindestabstand zwischen den Autos und über die Lautsprecher sind sowohl Pfarrer Helmut Kautz als auch Tobias Mundil, der die Predigt hielt, und Vorsängerin Judith Janzen sehr gut zu verstehen.

Erster Auto-Gottesdienst in der Titanen-Arena 130 Autos waren beim ersten Auto-Gottesdienst in die Titanen-Arena gekommen. Im Auto durften zwei Personen sitzen, die nicht in einem Hausstand leben oder so viele Personen, die zu einem Hausstand gehören (auch unverheiratete), für die das Auto zugelassen ist. Etwa 220 Besucher waren in der Titanen-Arena. An der Telefon- und Videokonferenz machten 80 Teilnehmer mit. 871 Euro wurde nach dem Gottesdienst für die Kollekte gesammelt. 250 Meter Flatterband wurde verlegt, damit der Mindestabstand zwischen den Autos gewährleistet war. 500 Meter Kabel wurden verlegt.

Selbst die Teilnehmer aus der Video- und Telefonkonferenz wurden live während des Auto-Gottesdienstes in die Titanen-Arena geschaltet. Technisch möglich machte dies Gregor Lehmann aus Brück. „Das ist ein großer technischer Aufwand, aber wir machen es mit Freude“, sagt der 20-Jährige.

Eine einzigartige Veranstaltung wohl nicht nur in Potsdam-Mittelmark, sondern in ganz Brandenburg, wie Pfarrer Helmut Kautz betont. Das Angebot in der Titanen-Arena lockte nicht nur Brandenburger aus der näheren Umgebung, sondern auch aus Potsdam und Berlin, wie man anhand der Autoschilder erkennen konnte.

„Eine tolle Predigt, einfach nur schön“

„Wir haben hier auch welche aus dem Elster-Elbe-Kreis“, sagt der Geistliche. „Für uns ist Brück ein Stückchen Heimat“, sagt Elsbeth Pohl-Ruh aus Leisnig ( Sachsen), das zwischen Meißen und Grimma liegt. Sie ist eigens für den Gottesdienst mit ihrem Mann Jürgen in das Planestädtchen gekommen. „Es war eine tolle Predigt, einfach nur schön. Wir kommen immer wieder gerne hier her.“

Doch auch Teilnehmer aus der näheren Umgebung sind begeistert von der fantasievollen Idee, einen Auto-Gottesdienst in der Corona-Zeit zu feiern. „Das ist heute ein besonderer Gottesdienst – da dürfen wir nicht fehlen“, sagt Claudia Scholz aus Borkheide.

Auch ihr Mann Peter Scholz zeigt sich von dem Event begeistert. „Es klingt spannend, wie man Menschen zum Gebet zusammenführt. Wir würden wiederkommen, wenn es angeboten wird.“

Auto-Gottesdienst unter freiem Himmel in der Brücker Titanen-Arena. Quelle: Johanna Uminski

Eine Veranstaltung, die gerade in Zeiten von Distanz und Kontaktsperren mehr als willkommen ist. „Viele haben Hunger nach Gemeinschaft und Gebet“, sagt Thekla Schütze aus Groß Kreutz ( Havel). „Wir machen auch bei den Videogottesdiensten mit, aber das hier ist schon was anderes.“

Ein Punkt, den Tobias Mundil, der beim ersten Auto-Gottesdienst in Brück die Predigt hielt, aufgreift. „Ich denke, dass es sehr gut angenommen wurde. Bei den Video- und Telefonie-Gottesdiensten hat man zwar auch ein Gemeinschaftsgefühl, aber es ist anders, wenn man zusammenkommt und sich sehen kann. Gottesdienste brauchen genau das, die Gemeinschaft“, betont der Bad Belziger.

Autos haben bei „Halleluja“ gehupt

Ganz begeistert vom ersten Auto-Gottesdienst zeigt sich Pfarrer Helmut Kautz nach der Messe. „Am meisten Spaß hat mir die Aktion gemacht, bei der beim Halleluja gehupt wurde.“

Ein besonderes Erlebnis war für den Geistlichen auch, dass die Teilnehmer aus der Video- und Telefonkonferenz live in die Titanen-Arena zugeschaltet wurden und man so gemeinsam beten konnte, resümiert Kautz. „Ab Morgen machen wir uns wieder Gedanken, wie der Gottesdienst am nächsten Sonntag aussehen soll“, erklärt der Brücker. „Wer Ideen hat, kann gerne auf uns zukommen.“

Lesen Sie auch:

Von Johanna Uminski