Niemegk

Ein Autofahrer ist verletzt worden bei einem Unfall auf der Autobahn 9. Der Verusacher flüchtete. Zwischen den Anschlussstellen Niemegk und Brück war der 27-Jährige Pkw-Fahrer am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr in Richtung Potsdam unterwegs, als vor ihm ein Kleintransporter seinen Fahrweg schnitt. Der Autofahrer versuchte auszuweichen. Dabei kam sein Fahrzeug ins Schleudern. Es drehte sich und krachte in die Leitplanke.

„Der Kleintransporter setzte seine Fahrt fort, ohne zu stoppen“, teilt die Polizei mit. Der verletzte Autofahrer wurde vor Ort in einem Rettungswagen medizinisch versorgt und im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit. Er musste von einem Abschleppdienst von der Autobahn transportiert werden. Der entstandene Schaden wird derzeit mit circa 5000 Euro angegeben.

Von MAZ