Borkheide

Die Polizei sucht die Eigentümerein eines wertvollen Fahrrades. Es handelt sich um ein Damenrad der Marke KTM Veneto Light Disc. Wie es heißt, wurde es am 28. Oktober zur Eigentumssicherung in der Hans-Grade-Straße in Borkheide beschlagnahmt.

Nach den bisherigen Ermittlungen ist nicht ausgeschlossen, dass der Drahtesel zuvor bei einem Diebstahl der eigentlichen Besitzerin abhanden gekommen ist.

Die Kriminalisten suchen nun die Eigentümerin des Velos. Jüngst in Bad Belzig hat das schon gut geklappt. Wer mit einem entsprechenden Beleg nachweisen kann, dass ihm das Rad gehört, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Polizei Brandenburg/Havel: 03381 / 56 00.

Von René Gaffron