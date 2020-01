Böse Überraschungen beim Fahrstuhlbau

Golzow

Der Fahrstuhl der frisch sanierten Golzower Eberhardt von Rochow-Grundschule mit einer Tragkraft von 630 Kilo ist deutlich teurer geworden als geplant. Das war Dienstagabend Thema im Bauausschuss der Gemeinde Golzow. Der Tagesordnungspunkt war überschrieben mit „Kostenexplosion beim Fahrstuhl“. Um wie viele Tausend Euro der Fahrstuhl nun im Preis angestiegen ist, dazu hüllt sich das Amt Brück in Schweigen. Näheres könne das Amt erst sagen, wenn die Schlussrechnung vorliege, so Sprecherin Karoline Grübe-Baier.

Nach Angaben der zuständigen Architektin Michaela Rast aus Golzow bewegen sich die Mehrkosten im fünfstelligen Bereich. Das Wort „Kostenexplosion“ ärgere sie, so Rast. „Man steckt da viel Herzblut rein.“ Sieben Tiefbaufirmen seien für den Bau des Fahrstuhls angefragt worden. „Man ist froh, wenn man eine Baufirma findet. Wir mussten betteln, dass es eine macht.“ Die Mehrkosten seien durch Unvorhersehbarkeiten entstanden.

Risiko Bauen im Altbau

Das Amt Brück, das im Bauausschuss durch Bauamtsleiterin Stephanie Segl vertreten war, nannte mehrere Gründe für die Mehrkosten. Segl sagte dazu „es war Bauen im Bestand.“ Sprich: Weil der Fahrstuhl an ein älteres Gebäude montiert wurde, gab es kostspielige Überraschungen.

Stephanie Segl ist Fachbereichsleiterin Bauen im Amt Brück Quelle: Johanna Uminski

So war das Geländer zu niedrig und musste erneuert werden. „Das war 40 Jahre alt und fällig“, so Architektin Rast. Das führte ebenso zu Mehrkosten wie eine Überraschung unter der Betonplatte am Eingang. Die war 1981 bei der Errichtung des Schulgebäudes lediglich auf Erdreich betoniert worden, sodass Mehrarbeiten nötig wurden. „Es gab keine Stützmauer, das Treppenpodest war einfach auf Sand gebaut worden“, so Rast. So mussten die Arbeiter die alte Platte abreißen und eine neue Podestplatte samt Neugründung neben der Eingangstreppe errichten. Die Notwendigkeit dafür hatte eine Probeschachtung zutage gefördert. Zudem musste eine Treppenwange aus Stahlbeton angebracht werden.

Sonnenschutz kommt zu Ostern Derzeit laufen noch einige Arbeiten, dann ist die Grundschule Golzow bis zum Frühling saniert. Es stehen unter anderem noch einige kleinere Fliesenarbeiten an. In den Osterferien erhält das Gebäude Sonnenschutz. Die Auftragssumme dafür beläuft sich auf 23.000 Euro. Eine Firma aus Fredersdorf hat den Auftrag nach Ausschreibung erhalten. Zwei Firmen hatten sich darum beworben. Im Mai feiert die Gemeinde die Fertigstellung der Sanierung. Für Schulleiterin Cornelia Brand ist es in doppelter Hinsicht ein besonderes Ereignis. Sie geht im Sommer in den Ruhestand.

Verrotteter Schacht am Eingang

Auch ein neuer Sickerschacht war nötig, weil der alte verrottet war und sich auf der Zuwegung des neuen Aufzuges befand. Die Planungen seien Jahre alt gewesen, so Rast. „Seitdem sind die Baukosten drastisch überall gestiegen.“

Montiert wurde der Fahrstuhl im Herbst. Bürgermeister Ralf Werner (fraktionslos) kündigte die TÜV-Abnahme des Fahrstuhls für den 12. Februar an. Erst dann gibt es nach Angaben von Karoline Grübe-Baier die Schlussrechnung.

Die Grundschule in Golzow. Quelle: Rüdiger Böhme

Gefördert wurde der Bau des Fahrstuhls vom Land mit gut 190.000 Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde lag bei anfänglicher Rechnung bei rund 63.000 Euro. Die Mehrkosten werden ebenfalls mit Fördermitteln bezuschusst, teilte Segl mit.

Kredit über mehr als halbe Million

Für die Sanierung der Schule hat die Gemeinde Golzow einen Kredit von 530.000 Euro aufgenommen. Dafür sind umfangreiche Arbeiten erfolgt. Die Wände wurden neu gestrichen, neue Böden kamen in die Klassenräume, Heizungs- und Sanitäranlagen erhielten für rund 80.000 Euro eine Erneuerung. Saniert ist auch die oberste, lange Zeit ungenutzte Etage. Dort zieht der Hort ein. Es gibt einen neuen Multifunktionsraum. Auch neue Möbel erhält die Schule.

Im neuen Glanz zeigen sich die sanierten Klassenräume im 3. Stock in der Grundschule Golzow. Quelle: Rüdiger Böhme

Eine Erneuerung der Schulfassade wird etwa 150.000 Euro kosten. 100.000 Euro sind die dafür im Haushalt eingestellten Eigenmittel der Gemeinde. Bürgermeister Werner machte deutlich, dass die Fassade nur saniert werde, wenn es einen Förderbescheid dafür gibt. „Ohne Fördermittel ist es für die Gemeinde gar nicht umsetzbar. Das Projekt steht und fällt mit Fördermitteln. Aus eigener Kraft schaffen wir es nicht.“

Gemeinde gibt Fest im Mai

Werner verwies auf den Investitionsschwerpunkt im laufenden Jahr. Im Fokus stehe der Straßenbau und dabei die Erneuerung der maroden Straße nach Grüneiche. „So leid es mir tut, dann wird die Schulfassade erst in zwei Jahren neu gestrichen.“

Die Gemeinde möchte ein Fest zur Schulsanierung am 15. Mai feiern. Auch das war Thema im Bauausschuss.

Cornelia Brand ist die Leiterin der der Grundschule "Friedrich Eberhard von Rochow" in Golzow. Quelle: Rüdiger Böhme

Der Bauausschuss besprach auch die Doppelnutzung von Klassenräumen durch Unterricht und Hort. Hintergrund ist der Anstieg der Schülerzahlen. So erwartet die Grundschule im Schuljahr 2020/21 zwei erste Klassen. „ Golzow lebt, wir haben wieder mehr Kinder“, frohlockte Werner. Rund 140 Jungen und Mädchen werden ab Sommer auf die Grundschule gehen.

„Wir haben hier eine tolle Schule in Golzow. Sie braucht sich nicht zu verstecken“, sagte Christian Köppel ( Freiwillige Feuerwehr).

Von Marion von Imhoff