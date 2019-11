Niemegk/Borkwalde

Mehrere Senioren in der Region haben am Montagnachmittag scheinbar Anrufe von falschen Polizisten erhalten. Die Betroffenen meldeten die Vorfälle bei den Beamten in Bad Belzig. Demnach hätten die Anrufer versucht, ihre Opfer zu verunsichern und sie über ihr Vermögen auszufragen. Die Gespräche seien jedoch beendet worden, bevor die Anrufer konkrete Forderungen stellten.

Dass die Täter das Telefongespräch beenden und ihre Masche auf mehrere Anrufe aufteilen, sei nicht ungewöhnlich, teilt die Polizei mit. Zunächst versuchen sie mit dem Ersttelefonat die Angerufenen zu verunsichern, dann aber mit seriös klingenden Worten das Vertrauen zu erschleichen und in geschickter Gesprächsführung die Rentabilität zu erfragen.

Oftmals komme es dann zu einem zweiten Anruf, bei dem es zu Geldforderungen oder der Forderung zur Herausgabe von Wertgegenständen kommen könne. Die Polizei rät, sich niemals auf solche oder ähnliche dubiosen Geldforderungen einzulassen – und das Telefonat im Zweifel umgehend zu beenden.

Von MAZ