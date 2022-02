Borkheide

Seit zwei Jahren meistert Familie Kaiser aus Borkheide gut die Pandemie. Vor kurzem war die achtjährige Martha, das jüngste Familienmitglied von einer Covid-Infektion betroffen. Ihre ältere Schwester Ronja (zwölf Jahre) folgte ihr wenige Tage später mit einem positiven Schnelltest. Der älteste Sohn Florian von Janine und Enrico Kaiser ist 19 Jahre alt und absolviert eine Ausbildung bei Liebherr im Hauptwerk Ehingen in Baden-Württemberg.

Zur Galerie In der Serie „Wie geht´s Euch?“ stellt sich Familie Kaiser aus Borkheide vor. Sie haben die Pandemie bisher gut überstanden, obwohl beide Mädchen sich mit Covid infiziert haben.

„Als Mutter bin ich in Quarantänebetreuung für die Jüngste, bisher negativ getestet. Mein Mann muss sich der Arbeit wegen auch täglich testen und blieb bisher verschont. Wir sind beide geimpft und geboostert“, sagt 48-jährige Janine Kaiser, die als Krankenschwester im Schichtsystem in Beelitz-Heilstätten arbeitet.

Die Kinder sind zum zweiten Mal in Quarantäne. Das erste Mal waren Martha und Ronja während des Homeschoolings in Isolation als es bundesweit angeordnet wurde, erinnert sich das Ehepaar. Insgesamt zwei Monate mussten Janine und Enrico Kaiser ihren Kindern in der Woche bei den Schulaufgaben nach ihren acht Stunden Arbeit täglich unter die Arme greifen.

Nie eingesperrt gefühlt

„Unsere älteste Tochter, damals elf Jahre, haben wir allein zu Hause gelassen. Mit ihr mussten wir dann nach dem Feierabend ihre Schularbeiten erledigen, da sie einige Fach-Hausaufgaben nicht geschafft hat. Somit war von Freizeit für uns Eltern keine Rede“, erklärt die dreifache Mutter. Aufgrund der systemrelevanten Berufe des Ehepaares durfte die jüngste Tochter die Notbetreuung in der Schule in Anspruch nehmen. „Dort wurden mit den Kindern die Schulaufgaben des Tages erledigt. Das hat uns sehr geholfen“, lobt Janine Kaiser.

Trotz Quarantäne und Lockdown hat sich Familie Kaiser nie eingesperrt gefühlt. „Wir haben ein schönes Zuhause, einen großen Hof und hinter uns gleich den Wald“, freut sich Janine Kaiser. Für Abwechslung im Alltag sorgen auch die zwei Hunde sowie drei Katzen. Geholfen hat auch, dass Janine und Enrico Kaiser ihren Kindern seit Beginn der Pandemie genau erklärt haben, warum es Mundschutzpflicht und Abstandsregeln gibt.

Achtjährige hatte Angst an Covid zu sterben

„Wir haben ihnen erklärt, wie das Virus entstanden ist, wie es sich länderweit ausgebreitet hat und wie man sich selbst anstecken kann.“ Trotz vieler aufklärender Gespräche hatte vor allem die achtjährige Tochter Angst vor einer Covid-Infektion, berichtet Mama Janine. „Martha fragte uns, ob sie sterben muss, da in den Medien oft von Todesfällen die Rede war.“ Doch milde Verläufe bei den Klassenkameradinnen nahmen dem Mädchen die Angst vor einer Covid-Infektion.

Familie Kaiser vermisst vor allem die Veranstaltungen und Zusammentreffen im Ort wie den Weihnachtsmarkt, die Maibaumaufstellung oder Waldbadveranstaltungen. Enrico Kaiser ist im Sanitätsdienst in der DLRG Nauen sehr aktiv sowie bei der Schnelleinsatzgruppe im Katastrophenschutz. „Ich bedauere es sehr, dass ich meine Kameraden derzeit nicht aktiv sehen kann und Fortbildungen nur per Videokonferenzen stattfinden“, betont der 47-Jährige, der als Lagerist bei Liebherr in Alt Bork arbeitet.

Von Lobbyisten gelenkt

„Die schlimmste Zeit der Pandemie war der Anfang, als diese ausgebrochen ist, wo keiner wusste, was uns erwartet, ob und wie schnell man sich anstecken kann - und diese absolute Trennung von Angehörigen und nahen Freunden, ob es alle gesund überstehen werden“, betont das Ehepaar.

Der Politik werfen die Kaisers fehlende Bürgernähe vor. „Sie sind so realitätsfremd und lassen sich nur von ihren Lobbyisten leiten und lenken. Sie sollten sich unter das Volk mischen und schauen, wo es bei den Bürgern brennt“, so ihr Vorwurf. Von den Behörden und der Verwaltung erwartet das Ehepaar, dass sie endlich ihrer Arbeit nachkommen.

Zeit für sich

„Diese Homeoffice-Verordnung schafft nur, dass die Mitarbeiter zu Hause sitzen und sich anscheinend mehr der Kinderbetreuung widmen.“ Bearbeitungszeiten ziehen sich ewig in die Länge und als Bürger ist man dem gegenüber machtlos, ja sogar ausgeliefert, sagen die Borkheider. „Beschwert man sich, hat man das Gefühl, dass die Bearbeitung gleich noch länger dauert.“

Doch die fünfköpfige Familie zieht auch Positives aus der Pandemie. „In unserem Bekannten- und Freundeskreis wurde mehr Rücksicht aufeinander genommen und somit hat man die anderen mehr wahrgenommen.“ Martha, Ronja, Janine und Enrico haben seit Beginn der Pandemie mehr Zeit für sich und für Dinge, die im hektischen Alltag untergehen wie lesen, Fahrrad fahren und die Natur genießen.

„Wir müssen nicht in die weite Welt reisen, es gibt auch daheim oder in Deutschland schöne Dinge zu sehen und zu entdecken“, betonen sie und wünschen sich ein Ende der Pandemie und einen Weg wieder zurück in die Normalität.

„Es wird immer wieder neue Viren und Bakterien geben, denen wir ausgesetzt werden und mit denen sich unser Organismus auseinandersetzen muss. Die Forschung und die Medizin werden es zu verhindern wissen, dass diese uns vernichten“, sind sich Enrico und Janine Kaiser sicher. Schützen müsse man vor allem diejenigen, die keine eigene Kraft und Abwehrkräfte haben, sich den Krankheitserregern zu stellen. „Wir wünschen uns, dass wir alle gesund bleiben.“

Von Johanna Uminski