Borkwalde

Anne Kühl ist alleinerziehend und hat mit ihren beiden Töchtern Elisabeth (11) und Lieselotte (6) ihren eigenen Weg durch die Pandemie gefunden, um während der Lockdowns der Dachgeschosswohnung ohne Balkon und Garten zu entkommen. „Wir kennen vermutlich jeden Waldweg hier in der Umgebung“, sagt die 41-Jährige.

Zur Galerie Der Alltag von Anne Kühl ist bis ins kleinste Detail durchorganisiert. Die alleinerziehende Borkwalderin hat die zwei Pandemiejahre mit ihren Töchtern Elisabeth und Liselotte gut überstanden.

Außerdem haben sie mit der Familie ihrer besten Freundin eine Art Quarantänegemeinschaft in den sehr extremen Zeiten gehabt, erklärt die Borkwalderin. „Wir haben uns nur untereinander getroffen und nie mit anderen. So war das Risiko minimal“, erklärt Anne Kühl, die bisher mit ihren Kindern ein Mal in Quarantäne war, weil sie Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten – das aber genau zum Geburtstag ihrer großen Tochter. „Sie war anfangs sehr traurig. Der zweite Geburtstag ohne Geburtstagsgäste.“

Als vollzeitberufstätige Mutter ohne Familie in unmittelbarer Nähe zu haben, ist das Leben von Anne Kühl und ihren Kindern logistisch komplett minutiös durchgeplant, auch vor Corona schon. „Da muss ich mich auf vieles verlassen können. Wenn wieder mal die Bahn streikt oder monatelang gar nicht fährt und dazu eine Baustelle die Fahrt nach Potsdam mir und meinem Schulkind erschwert, oder wenn plötzlich Kitaöffnungszeiten um zwei Stunden verkürzt werden, dann fragt man sich manchmal, ob andere Eltern Zauberkräfte haben, die ich nicht habe, um das alles dennoch hinzubekommen“ so Kühl, die Freizeit- und Tourismusmanagement studiert hat.

Eigene kleine Höhle

Vor allem größere Ausflüge oder mehr Treffen mit Freunden und Verwandten hat die Familie vermisst. „Am schwierigsten für uns alle ist eigentlich, dass man irgendwie nichts mehr planen kann, weil man jederzeit wieder enttäuscht werden kann. Man lebt von einem zum nächsten Tag“, betont Anne Kühl, die als Tochter eines Diplomaten in Vietnam, Neuseeland und Spanien gelebt und gearbeitet hat.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass sich ihre beiden Töchter so gut verstehen, macht die alleinerziehende Mutter besonders glücklich. „Ella und Lotti sind sich unglaublich nah und spielen hervorragend miteinander. Ich habe den Kindern kurz vor dem ersten Lockdown einen Schwebebalken ins Kinderzimmer gebaut und Alexa hat den Tagesablauf angesagt für die Schule und Kita, inklusive Sportpause, Obstpause und Mittagspause. Das hat geholfen, dass ich ganz gut arbeiten konnte“, erklärt Anne Kühl, die während des ersten Lockdowns in Kurzarbeit war und sich und ihren Kindern einen Traum erfüllt hat. „Wir haben einen alten Wohnwagen entkernt, alles neu gestrichen und wieder reingebaut. Jetzt haben wir eine eigene kleine Höhle.“

Zu tollen Menschen herangewachsen

Doch nicht nur handwerklich konnte sich die kleine Familie im Lockdown austoben, auch kreativ war Familie Kühl sehr aktiv. „Die Kinder sind zu tollen Menschen herangewachsen und haben gelernt mit sehr wenig klarzukommen und es sich auch so schön zu machen.“ Während des ersten Lockdowns absolvierte Elisabeth, damals neun Jahre alt, erfolgreich einen 10-Finger-Schreibkurs auf Berufsschulniveau und schrieb ihr erstes Buch, das Mama Anne in einer kleinen Auflage hat drucken lassen.

„Mittlerweile hat sie viele weitere Geschichten begonnen und schreibt jetzt gerade emsig an dem zweiten Buch“, freut sich die Borkwalderin. Auch die jüngere Tochter genoss die Zeit mit ihrer großen Schwester, die die Leistungs- und Begabungsklasse an der Voltaire-Schule in Potsdam besucht. „Lotti hat sich toll entwickelt während dieser Zeit und endlich sprechen gelernt.“

Immer wieder mal schwere Momente

Ansonsten spricht Anne Kühl mit ihren Kindern sehr offen über die Pandemie und warum und was sie selbst tun können. „Wir sind alle drei geimpft, ich geboostert. Wir halten uns generell seit zwei Jahren von größeren Massenveranstaltungen fern. Viele Freunde und Bekannte waren in den letzten Wochen positiv getestet, aber da alle geimpft waren, eigentlich alle fast ohne Symptome“, erklärt die Borkwalderin, der es für die Kinder leidtut, die in der Schule immer wieder den ganzen Tag mit Maske im Klassenraum sitzen müssen.

„Ich hoffe, sie tragen keine gesundheitlichen Schäden davon. Ansonsten gibt es im normalen Familienleben immer wieder mal schwere Momente, mit und ohne Corona. Aber wir haben bisher immer alles irgendwie bewältigt. Aufgeben ist keine Lösung“, betont Kühl, die glücklich ist, dass sie niemanden in ihrer Familie durch Corona verloren hat.

Die meisten politischen Entscheidungen sind gut gemeint, ist sie sich sicher. „Ob eine Entscheidung richtig oder falsch ist, kann man meistens erst später sagen. Und alles hat immer Vor- und Nachteile“, sagt Anne Kühl, die auf ein normales Leben ohne Maske wartet. „Damit Kinder wieder mit ihren Freunden ohne Abstand rumtollen können, dass sie nicht tagelang im Quarantänefall eingesperrt werden, obwohl sie völlig symptomfrei sind, man wieder Pläne machen kann, Kindergeburtstage und Feiertage mit der Familie nicht ständig absagen muss.“

Dass sie ein Dach über dem Kopf haben und gesund sind, ist dennoch das größte Glück, ist sich Familie Kühl einig. „Wir müssen zumindest in unserem näheren Umfeld keinen Krieg oder Hungersnot bewältigen. Meine 95-jährige Oma sagt immer, dass das echt Luxusprobleme sind. Sie hat natürlich schon ganz andere Zeiten erlebt.“

Von Johanna Uminski