Cammer

Grund zum Feiern gibt es am Freitagabend und am Sonnabend in Cammer. Dort lädt die freiwillige Feuerwehr dazu ein, gemeinsam das lange ersehnte neue Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) zu begrüßen. Es wird am Freitagabend offiziell in Dienst gestellt.

Wenn Ortswehrführer Michael Göde dann um 18 Uhr den Fahrzeugschlüssel erhält, werden auch Kameraden aus dem Partnerort Cammer, einem Ortsteil der niedersächsischen Stadt Bückeburg mit dabei sein. „Den Abend werden wir zunächst mit geladenen Gästen begehen“, berichtet Göde. Einwohner von Cammer und alle Interessierten sind dann am Folgetag ab 13 Uhr eingeladen, das neue Fahrzeug zu besichtigen.

Spaßwettkampf lebt wieder auf

Am Samstag wird auch der Dreidörfer-Wettkampf von Ortswehren im Garten des Feuerwehrgerätehauses wieder aufleben. Mannschaften aus Freienthal, Damelang, Cammer und Gäste aus Golzow werden sich in einem Spaß-Wettkampf messen.

Das neue Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank (TSF-W) für die Ortswehr in Cammer ist mit einem Lastwagenfahrgestell versehen und hat rund 150.000 Euro gekostet. Das bisherige Ford- Fahrzeug ohne Wassertank, Baujahr 2000, wurde an die Ortsfeuerwehr Deutsch Bork weitergegeben. Dort wird so ein Barkas B 1000, Baujahr 1966, abgelöst.

