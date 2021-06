Brück

Nach der sechsmonatigen Zwangspause darf am 1. Juni endlich wieder der Fitnessclub in Brück für seine Kunden unter Auflagen öffnen. „Das Schlimmste in dieser Situation war die Unklarheit, wann wir wieder öffnen dürfen“, resümiert Thomas Reinhold, Betreiber mehrerer Sportclubs in Berlin. Die geplante Neueröffnung des Sportclubs in der Planestadt war am 1. November 2020. Bereits einen Tag später musste das Fitnessstudio wieder schließen. „Am 15. Dezember haben wir wieder geöffnet, mussten am 9. Januar aber erneut alles dicht macht, bis jetzt.“

Thomas und Fabian Reinhold haben die Räume im Brücker Fitnessclub für ihre Kunden mit Putzlappen und Staubwedel für ihre Kunden auf Vordermann gebracht.

Er und sein Mann Thomas Reinhold, der den Fitnessclub in Brück führt, stehen in den Startlöchern und mussten für die Öffnung am 1. Juni einiges vorbereiten. „Nach 6 Monaten ist alles eingestaubt und auch die Elektronik und die Computer müssen wieder hochgefahren werden.“

Eine Sache bereitet dem Betreiber nach der langen Schließzeit Bauchschmerzen: „Einige Kunden sind in der Zeit abgesprungen und haben sich andere Aktivitäten gesucht“, sagt Thomas Reinhold. Die meisten Kunden, die dageblieben sind, haben aber ihre Beiträge weiterhin bezahlt, sodass ein Großteil der Fixkosten abgedeckt werden konnte, erklärt der 57-Jährige. „Ein großer Dank an unsere Mitglieder.“ Es soll aber nicht nur bei einer Danksagung bleiben, sondern ein Kompensationsangebot geben, versichert Thomas Reinhold. „Das ist eine Wiedergutmachung. Zum Ende der Vertragslaufzeit werden fünf Monate kostenfrei hinten drangehangen.“

Geöffnet von 6 bis 23 Uhr Die Vertragslaufzeit bei Fitplus liegt zwischen neun und 24 Monaten – der Kunde wählt selbst. Im Angebot enthalten sind Freihanteltraining, Gerätetraining, Cardiotraining, Beweglichkeitstraining, Getränkeflatrate (Tafelwasser) sowie Abnehmprogramme. Das Fitnessstudio hat täglich in der Zeit von 6 bis 23 Uhr geöffnet. Betreiber des neuen Brücker Fitnessclubs ist die VITAL Lichtenberg GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer Thomas Reinhold. Weitere Informationen unter www.brueck.fitplus-club.de.

Trotz der Öffnung kann der Fitnessclub dennoch nicht richtig durchstarten, denn die Sommermonate sind nicht die Zeit, in der die Menschen in die Fitnessstudios rennen, erklärt Reinhold. „Unser Verkaufskonzept ist immer auf bestimmte saisonale Abschnitte ausgerichtet. Das ganze Konzept ist jetzt wie ein Kartenhaus zusammengebrochen.“ In erster Linie gehe es nun darum, durch den Sommer zu kommen und die bestehenden Kunden wieder ins Training zu bringen. Erst ab Herbst soll das Neukundengeschäft verstärkt werden, so Reinhold.

Dass die bestehenden Kunden hoch motiviert sind, sehe der Betreiber anhand der vielen Anfragen über das Online-Buchungs-Tool. „Die Leute wollen mit dem Training beginnen. Ich habe viele Anrufe von Kunden, die mir berichten, dass sie während des Lockdowns fünf bis zehn Kilogramm zugenommen haben.“ Nach der langen Trainingspause haben die Betreiber vor allem die Gesundheit ihrer Mitglieder im Fokus und raten, das Training langsam wieder zu beginnen. „Wenn man ein halbes Jahr nicht trainiert habe, dann hat die Muskulatur abgebaut und ist nicht mehr leistungsfähig.“

Vorher Termin buchen

Maximal acht Kunden dürfen gleichzeitig den Fitnessclub betreten, damit die Abstandsregelungen eingehalten werden können. Weiterhin müssen die Kunden nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind, so Reinhold weiter. „Das können sie uns einfach per Mail zuschicken.“ Oder ein negativer Corona-Schnell-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist, muss vorgelegt werden. Wichtig ist auch, dass die Kunden vorher einen Termin buchen müssen. „Das geht über unsere Internetseite.“ Die Umkleiden und Duschen sind gesperrt.

Die benutzten Geräte müssen die Kunden am Ende des Trainings desinfizieren. Doch auch hier haben sich die Betreiber Gedanken gemacht. „Wir haben Luftreinigungsgeräte bestellt, die eine Desinfektionsfunktion haben. Nachts sprühen diese Desinfektionsmittel aus, das sich wie ein feiner Film auf alle Oberflächen legt.“

Die letzten Handgriffe bevor die Kunden kommen: Auch das Schild am Eingang des Fitnessclubs wird von Thomas Reinhold geputzt. Quelle: Johanna Uminski

Einen großen Dank richten Thomas und Fabian Reinhold auch an den Amtsdirektor Marko Köhler und Bürgermeister Matthias Schimanowski. „Mit dem Bauantrag haben sie uns tatkräftig unterstützt und sich dafür eingesetzt, dass wir öffnen dürfen. Wir sind noch im Schwebezustand und in den nächsten zwei, drei Jahren müssen wir noch ein paar Dinge erbringen. Was aber Okay ist.“

Von Johanna Uminski