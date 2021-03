Fläming-Markt findet in Cammer statt, 48-Stunden-Aktion nicht

Cammer

Zum zweiten Mal nach 2014 soll der Flämingmarkt in Cammer stattfinden. Nach 2014 wird in diesem Jahr wieder im Gutspark Cammer gefeiert. Das beschloss der Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe Fläming-Havel in der Märzsitzung.

Vorausgegangen war die Zustimmung der Gemeindevertretung Planebruch, die die Ankündigung vom Bürgermeister Ulf Dingelstaedt ohne Widerspruch aufgenommen hatte.

Park mit überschaubarem Ambiente

Der Flämingmarkt findet traditionell am zweiten Wochenende im September statt, parallel zum Tag des offenen Denkmals. Bei der Veranstaltung präsentieren sich regionale Kulturschaffende auf der Bühne sowie Händler und Handwerker mit ihren Erzeugnissen. „Der Park hat den Vorteil, dass es nur wenige Zugänge gibt, die gegebenenfalls überwacht werden könnten, wenn Auflagen einzuhalten sind“, sagt der LAG-Geschäftsführer Heiko Bansen. Damit bezog er sich auf die aktuelle Covid 19-Situation, die unter Umständen dazu führen könnte, dass Eintritt erhoben werden muss.

Die sonst immer parallel veranstaltete „Aktion 48-Stunden Fläming“, bei der mit Bussen kostenlos die Gegend erkundet werden, wird in diesem Jahr entfallen, da die Ungewissheit über den Pandemie-Verlauf eine Vorbereitung unmöglich macht.

2020 war schon Pause

„Wir freuen uns über die LAG-Entscheidung“ - betont der Vorsitzende des Tourismusvereins Zauche-Fläming, Andreas Koska. „Denn dadurch werden wir wieder Besucher aus Berlin und dem weiteren Umfeld des Flämings in einem Zauche-Dorf begrüßen dürfen“.

Es wird dann der 17. Flämingmarkt sein. Zuletzt wurde er 2019 in Görzke zelebriert. 2020 ist die Aktion ausgefallen. Der Markt hätte im vergangenen Jahr in Borkwalde über die Bühne gehen sollen. Angesichts der Herausforderungen in diesem Jahr wird dort verzichtet.

Von René Gaffron