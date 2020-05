Hoffleischerei expandiert mit umweltfreundlicher Technik

Alt Bork

Saftig und akkurat aneinandergereiht präsentieren sich die frischen und fertigen Wurstringe in der neuen Räucherei der Hoffleischerei Kaplick. Bekannt ist das Familienunternehmen aus Alt Bork in der Region vor allem durch die Landpartie. Der zunehmende Zuspruch sowie die stetig wachsende Kundschaft haben eine Erweiterung der Betriebsräume sowie die Anschaffung neuer Geräte notwendig gemacht, erklärt Inhaber Ingo Kaplick.

Zur Galerie Die Hoffleischerei von Ingo Kaplick aus Alt Bork wurde erneuert und erweitert

„Das Catering und der komplette Schlachtraum für Schweine und Rinder wurden neu gemacht. Wir haben jetzt große Kühlräume mit Rohrbahnen, einen großen Verkaufsraum, Kühltheken, einen neuen Zerlegeraum, eine große Brühmaschine, einen Zwischengang für die Kistenwäsche sowie einen neuen Hauswirtschaftsraum und Sozialräume“, schwärmt der Fleischermeister, dem vorher nur zwei Räume für seine Arbeiten zur Verfügung standen. Finanziell unterstützt wurde Kaplick bei seinen Umbauten durch eine Förderung aus dem Leader-Programm.

„Schon mein Opa war Hausschlachter. Früher bin ich mit ihm mitgelaufen, auch während meiner Ausbildung“, sagt Kaplick, für den sein Beruf eine Berufung ist. „Sonst würde ich es nicht machen. Das ist eine sehr harte körperliche Arbeit“, erklärt der Alt Borker. Auch dies sei ein Grund für die umfangreichen Umbaumaßnahmen in seinem Betrieb gewesen, erklärt der 32-Jährige.

Hoffleischerei Kaplick in Alt Bork und Luckenwalde Die Hoffleischerei Kaplick in Luckenwalde und Alt Bork ist ein Familienunternehmen und befindet sich in dritter Generation. Die Hoffleischerei Ingo Kaplick ist seit dem 1.3.2017 ein EU zugelassener Schlacht- und Verarbeitungsbetrieb. Die Hoffleischerei in Luckenwalde eröffnete am 9.3.2017. Jeden Freitag in der Zeit von 9 bis 18 Uhr findet der Hofverkauf in Alt Bork statt. Die Hoffleischerei in Luckenwalde hat Montag 7-14 Uhr, Dienstag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr und Samstag von 7-12 geöffnet. Öffnungszeiten in der Corona-Zeit können variieren. Kontakt: 0152-08565638 oder kaplickingo@gmail.com. Weitere Informationen unter www.hoffleischerei-kaplick.de.

„Die Gegebenheiten sind heute ganz anders. Früher mussten wir viel tragen, jetzt wird das Fleisch über Rohrbahnen weitergeleitet“, erklärt Kaplick eine seiner Neuerungen nach dem umfangreichen Umbau. Dadurch seien die Arbeitsabläufe schneller, erklärt er weiter. „Die Nachfrage ist so schnell gestiegen, dass ich die nicht mehr bedienen konnte. Jetzt arbeiten wir wirtschaftlicher.“

Dabei lege Kaplick, der sich 2016 selbstständig machte, weiterhin viel Wert auf seine regionalen Produkte. „Alle Schweine und Rinder sind von meinem Vater Manfred. Der Kreislauf vom Schwein bis zur fertigen Wurst passiert hier auf meinem Hof.“ Eier sowie Kaninchenfleisch stammen von regionalen Anbietern, sagt Kaplick.

Hoffleischerei auch an Biogasanlage angeschlossen

Doch auch technisch sei sein Hof ein Vorzeige-Objekt. „Die komplette Kühltechnik basiert auf der Co2-Technologie und ist das Umweltfreundlichste, was es jetzt gibt“, so Kaplick. Die Fleischerei verfüge nun über eine Fußbodenheizung, die über die Biogasanlage seines Vaters Manfred Kaplick am anderen Ende des Dorfes mit Wärme versorgt wird, erklärt er weiter.

„Insgesamt sind 11 Haushalte und unsere Fleischerei an die Biogasanlage angeschlossen. Wir sind die größten Abnehmer.“ Auf dem Dachboden steht ein Pufferspeicher, damit der Betrieb immer ausreichend mit Warmwasser versorgt wird. Seit dem letzten Jahr macht eine Solaranlage auf dem Dach des Hofes das Energie-Konzept perfekt. „Wir sind fast autark und können die Kosten in Grenzen halten. Die größten Ausgaben in der Fleischerei fielen für Strom und Wärme an.“

Stolz präsentiert Ingo Kaplick seine neue Räucherei. Quelle: Johanna Uminski

Durch die Umbauten und Investitionen kann auf dem Hof von Ingo Kaplick nun auch Lohnschlachten durchgeführt werden – ein willkommenes Zubrot in der Corona-Krise, sagt der Fleischermeister. „Die Auftragsbücher waren voll. Dann kam Corona und wir mussten komplett auf Null runterfahren. Das sind ganz große Umsatzeinbrüche“, beschreibt Kaplick die Zeit kurz nach dem Ausbruch der Pandemie.

Dennoch ist dem jungen Familienvater wichtig, weiterhin auf Qualität und nicht auf Masse zu setzen. „Im Monat schlachten wir 16-20 Schweine und ein bis zwei Rinder. Wenn das Fleisch alle ist, dann ist es alle. Dass schätzen aber unsere Kunden, da sie wissen, dass das Fleisch immer frisch ist.“ Dennoch trägt sich Kaplick mit dem Gedanken sein Wurstangebot auch außerhalb der Öffnungszeiten seinen Kunden anzubieten. „Es ist noch nichts entschieden, aber ich finde einen gekühlten Wurstautomaten total toll.“

Von Johanna Uminski