Um wertvolle und brauchbare Lebensmittel nicht unnötig zu verschwenden und wegzuwerfen, ist Ann Kocakaya auf eine pfiffige Idee gekommen. Überschüssige Lebensmittel und gekochte Essen können über eine Facebook-Gruppe angeboten und getauscht werden, die sie vor wenigen Tagen ins Leben gerufen hat. „Ich habe schon Eier gegen Sojasoße und Zucker getauscht“, freut sich die 35-jährige Mutter aus Damelang, die ihre sieben Hühner und einen Hahn aus industrieller Haltung gerettet hat.

Die Rückmeldungen zu ihrem Aufruf sind durchweg positiv und wurden weiter geteilt. Die gebürtige Spreewälderin ist Zeitsoldatin und schon in Bremen und München stationiert gewesen. Seit gut einem Jahr ist sie mit ihrer Familie im Fläming und fühlt sich hier sehr wohl. „Wir sind gut angekommen. Und ich bin das erste Mal näher an meiner Familie, die in Königs Wusterhausen lebt.“

Erfahrungen mit Foodsharing, dem Teilen von Lebensmitteln, hat Ann Kocakaya aus ihrer Zeit in München. Dort wurden Nahrungsmittel sowohl über eine Organisation aber auch privat, ebenfalls über eine Facebook-Gruppe vermittelt, berichtet sie.

„Wir hatten in München eine tolle Nachbarschaft mit vielen Soldaten, die sich daran beteiligt haben und untereinander die Lebensmittel gerettet haben. Wir hatten teilweise Kühlschränke, in denen die Nahrungsmittel einfach reingestellt und abgeholt werden konnten“, schwärmt Kocakaya.

Für das Engagement in der Organisation fehlt der berufstätigen Mutter mittlerweile die Zeit. Daher ist sie auf die Idee gekommen, ebenfalls eine Facebook-Gruppe in Brück zu gründen. Das Konzept ist allerdings nicht eins zu eins auf die Planestadt übertragbar, da die Gegebenheiten auf dem Land andere sind als in der Stadt, erklärt die 35-Jährige.

„Die Menschen hier haben große Gärten, die im Sommer und Herbst viele Nahrungsmittel abwerfen und die sie selbst nicht alle verbrauchen können. Oder jemand hat ein gekochtes Essen abzugeben, dass den Kindern nicht schmeckt. Dann hat man die Möglichkeit, Lebensmittel und Essen zu tauschen“, erklärt sie.

Das Ziel von Ann Kocakaya ist klar: Das nicht mehr so viele Lebensmittel und Essen in der Tonne landen und weggeworfen werden. „Das ist nämlich wirklich schade“, erklärt die Mutter ihre Motivation und hofft, dass das Konzept auch von den Brückern und den umliegenden Ortschaften noch weiter angenommen und umgesetzt wird. „Aktuell werden Babybrei, Schoko-Weihnachtsmänner zum Einschmelzen und getrocknete Lebensmittel wie Linsen und Bohnen in der Gruppe angeboten“, freut sich Ann Kocakaya.

Angesprochen fühlen sollen sich alle Brücker und die mitmachen wollen, betont die Zeitsoldatin, die weiß, dass die Herausforderung auf dem Land in der großen Distanz liegt. „Es macht natürlich keinen Sinn für vier Eier 20 Kilometer zu fahren, aber wer regelmäßig durch Brück fährt, der könnte auch hier Lebensmittel tauschen“, erklärt Kocakaya. Wichtig ist der Mutter, dass das Angebot umsonst ist, im Gegensatz zu anderen Anbietern wie „Too good to go“, bei denen Lebensmittel aus Einzelhandel und Restaurants erworben werden können.

Ann Kocakaya betont auch, dass jeder eigenverantwortlich die Lebensmittel in die Gruppe stellt. „Wer eine Erdnussallergie hat oder nur glutenfreie Nahrung essen darf, sollte sich selbst über die angebotenen Lebensmittel erkundigen. Und die Nahrungsmittel sollte nicht verdorben sein – aber das erklärt sich von selbst. Man sollte nur Dinge anbieten, die man auch selber essen würde.“

Die Initiative des Lebensmitteltausches hat auch einen schönen Nebeneffekt, wie sie aus den Erfahrungen aus München kennt. „Man trifft sich untereinander und lernt die russische, türkische oder asiatische Küche kennen“, betont sie. Wichtig ist Ann Kocakaya, dass die Leute an dem Angebot Spaß haben. „Sie können sich einfach darauf einlassen und was Neues ausprobieren. Die ganze Aktion lebt natürlich vom Mitmachen.“

