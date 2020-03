Das sind die Herausforderungen für gutes Schul- und Kitaessen

Linthe

Gesund, regional und preiswert – so solle das Essen an Schulen und Kitas im besten Fall sein, sagte Heiko Bansen, Regionalmanager der Lokalen Aktionsgruppe „ Fläming-Havel“ (LAG) zu Beginn des 18. Forums für ländlichen Raum. Alle drei Parameter in Einklang zu bringen, gleiche seinem Gefühl nach jedoch beinahe einem Gordischen Knoten – und bei der Suche nach Ideen und Alternativen stünden alle Akteure vor großen Herausforderungen.

Welche das konkret sind und welche Lösungsansätze teilweise schon entwickelt wurden, darüber wurde am Dienstagnachmittag im Hotel „Linther Hof“ in Linthe gesprochen. Das Forum, zu dem die LAG geladen hatte, war mit „Gesund, Lecker, Regional – Wege zu einer attraktiven Gemeinschaftsverpflegung“ überschrieben.

90 Prozent vegetarisches Essen

Aus der Praxis berichtet hat unter anderem Hanna Präger, seit acht Jahren Betreiberin der Waldgaststätte „Zur alten Eiche“ in Frohnsdorf. Sie habe nach einer weiteren Konstante für ihr Geschäft gesucht, erzählte die zweifache Mutter, die sie schließlich mit der Mittagsversorgung der Freien Schule in Bad Belzig fand.

„Natürlich musste sich das Ganze erst einspielen – die Eltern und die Kinder hatten ihre Erwartungen und ich musste schauen, was ich logistisch leisten kann. Zu guter Letzt mussten auch die preislichen Vorstellungen zueinander passen“, sagte Präger. So sei beispielsweise der Wunsch gewesen, dass 90 Prozent des Essens vegetarisch ist.

Über 120 Anbieter im Land Laut Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Brandenburg nehmen Kinder bis zu 3000 Mahlzeiten zu sich, während sie Krippe und Kita besuchen. Dazu kommen rund 2000 Mittagsessen gerechnet auf zehn Schuljahre. In ganz Brandenburg gebe es über 120 Anbieter und Küchen für die Verpflegung, die mehr als 800 Schulen und 1800 Kitas versorgen.

Etwa 30 bis 40 Kinder würden pro Tag das Mittagessen in Anspruch nehmen. Bei den Zutaten setze sie – soweit möglich – auf Anbieter aus der Region, beziehe die Lachsforelle beispielsweise aus Locktow oder ihre Gemüse von Höfen in Dahnsdorf und Schmerwitz.

„Bei mir ist alles handgemacht“, sagte die Unternehmerin. „Klar ist aber auch, dass das nur geht, weil wir es hier mit kleinen Mengen zu tun haben – wir sprechen von 200 bis 250 Essen pro Woche.“ Zudem sei sie sich über den Glücksfall bewusst, dass die Eltern der Schüler eben bereit seien, auch mehr für das Essen zu zahlen.

Beim 18. Forum für den ländlichen Raum im Hotel „Linther Hof“ in Linthe wurde über Wege zu einer attraktiven Verpflegung für Schulen und Kitas gesprochen. Quelle: Josephine Mühln

„Ich kann nicht von der Schulküche verlangen, für 1,80 Euro zu kochen, diese Zeiten sind vorbei“, machte auch David Kaluza, Amtsdirektor aus Dahme/Mark ( Teltow-Fläming) deutlich. „Für mein Empfinden ist es derzeit unheimlich schwierig, regional zu kochen. Kleine Unternehmen sind zum Teil nicht leistungsfähig, wenn es um Kooperationen geht – und die großen Agrargenossenschaften haben sich anders aufgestellt.“

Das Amt Dahme/Mark betreibt seit 2013 die „Schulküche Werbig GmbH“ als kommunale Tochtergesellschaft – sie gehört also zu 100 Prozent der Gemeinde Niederer Fläming.

Kostenloses Essen anbieten

Neben der Preisgestaltung nannten Kaluza und Küchenleiter Frank Natho als Herausforderungen außerdem die Akquise von Neukunden, die räumliche Einschränkung wegen der nötigen Warmhaltezeiten sowie die Problematik, dass die Ausschreibungen häufig nicht zum Profil der Schulküche passen würden.

Diskutiert wurde am Dienstag auch darüber, das Essen in Kitas und Schulen kostenlos zu machen – vor einer solchen Entwicklung warnten jedoch einige der Anwesenden. Qualität müsse letztendlich bezahlt werden.

Es wurde stattdessen angeregt, eine einheitliche Regelung im Land Brandenburg für die Verpflegung zu schaffen. Sodass gutes Essen nicht davon abhänge, ob eine Kommune arm oder reich sei.

Katja Saupe von der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Brandenburg entgegnete, dass man hierbei nicht auf das Land warten dürfe. „Die Diskussion muss in den Kommunen geführt werden. Was ist uns das Essen wert? Wo wollen wir hin?“

Chancengleichheit herstellen

Sie machte auch deutlich, dass sich gesundes Essen lohne, weil es indirekt das spätere Ess- und Trinkverhalten der Kinder präge. Zudem stelle eine gute Verpflegung in Kita und Schule eine Chancengleichheit her, unabhängig vom Elternhaus – zumal der Trend zu immer weniger gemeinsamen Familienmahlzeiten gehe. „Umso wichtiger sind gute Angebote in Kitas und Schulen“, sagte Saupe.

Von Josephine Mühln