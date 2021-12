Brück

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wegen der Covid-19-Pandemie wurden die Brandenburgischen Frauenwochen dieses Mal bis zum Jahresende verlängert. Also treten jetzt die Geraden Frauen auf. Das hat Gastgeberin Ricarda Müller von der Alten Brücker Post angekündigt.

Es sind: Lara Rödiger (Violine), Elke Uta-Schrepel, (Piano) sowie Ila Raven (Rezitation und Gesang). „Nur eine Rose als Stütze“, ist der Titel des mit Dramaturg Peter Wittig erarbeiteten Programms. Es handelt sich um eine Hommage an die Dichterin des „Dennoch“ – Hilde Domin.

Künstlername aus der Karibik

1903 in Köln geboren, ist Hilde Domin, geborene Hilde Löwenstein, ab 1939 mit ihrem Ehemann Erwin Palm, ebenfalls Jude, unablässig auf der Flucht. Nach Stationen in Europa und Kanada fassen beide in der Dominikanischen Republik Fuß. Von der Hauptstadt Santo Domingo leitet sie ihren Künstlernamen Domin ab.

Trotz der Jahrzehnte, die Hilde Domin im Exil verbringt, verliert sie nie ihren Mut. Ihr unerschütterliches Vertrauen in das Leben und die Menschen lässt sie die Schrecken des 20. Jahrhunderts überstehen und ihre „Dennoch“-Hoffnung unaufhaltsam wachsen und reifen.

Tod der Mutter inspiriert

Die bedingungslose Liebe von den Eltern ermöglicht es ihr, gegen den Strom zu schwimmen und sich zwischen alle Stühle zu setzen. „Ich durfte alles“, sagte sie, „Ich durfte sogar die Wahrheit sagen.“ Der Tod ihrer Mutter ist die Geburtsstunde der letztlich preisgekrönten Dichterin Hilde Domin, die damals bereits 48 Jahre alt ist.

Der Fokus in Hilde Domins Gedichten und Essays ist auf grundlegende Fragen des Menschseins gerichtet. Sie verleiht Menschen eine Stimme, die nach ihrer Rückkehr aus Arbeits- und Konzentrationslagern verzweifelt nach Orten der Geborgenheit suchen, nach einer verlorenen Heimat.

Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 9. Dezember, um 18 Uhr im Kulturhaus „Alte Brücker Post“ statt. Es gelten die 3G-Regeln. Der Eintritt ist frei.

Von René Gaffron