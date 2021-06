Freibad Golzow startet am 9. Juni in die neue Saison

Golzow

Die Sonne scheint, Eis liegt im Gefrierfach, das Wasser hat eine Temperatur von 24 Grad Celsius. Schwimmmeister Jens Helbig mäht den Rasen und bereitet die Eröffnung des Freibads in Golzow vor. Der Betrieb startet Mittwoch, 9. Juni, die Saison läuft bis zum 31. August. „Wir haben zwei Monate auf diesen Tag hin gearbeitet. Die Lust auf den Sommer wächst. Endlich geht es los“, sagt der 52-Jährige.

Schwimmeister Jens Helbig sieht sich die Seepferdchen-Prüfung von Elli Charlott Schulz an. Quelle: Jacqueline Steiner

Besucher müssen ihre Kontaktdaten am Eingang angeben. Gäste können sich im Nichtschwimmer- und Schwimmerbereich des 25-Meter-Beckens mit Wasserrutsche austoben. Für die Kleinen gibt es zusätzlich ein 20 Quadratmeter großes extra flaches Becken.

Erstmals mit WLAN

Erstmals haben Gäste im Bad kostenloses WLAN. Auf der Liegewiese stehen kostenlose Sonnenschirme bereit, Gäste können Beachvolleyball und Tischtennis spielen. In guten Jahren schauen bis zu 2000 Besucher pro Monat im Freibad Golzow vorbei. Zwei Gäste dürfen gleichzeitig die Sammelumkleiden und Toiletten nutzen, eine Maskenpflicht besteht dort nicht. Die Betreiber des Bads passen ihre Hygieneregeln an die aktuellen Eindämmungsverordnungen an.

Tipps für Besucher

Jens Helbig hat noch ein paar Tipps für Neulinge. „Gegenseitige Rücksichtnahme ist immer sinnvoll. Besucher sollten nicht überhitzt ins Wasser springen, niemanden untertauchen und sich auch mal eine Pause gönnen“, sagt der Schwimmmeister.

Eltern mit Kindern empfiehlt er Schwimmtraining, idealerweise ab einem Alter von 5 Jahren. „Es ist sinnvoll, wenn die Kinder ihr Seepferdchen haben, bevor sie in die Schule kommen“, sagt Jens Helbig.

Schwimmmeister mit Wunsch

Erstmals betreibt der Golzower Kultur- und Dorfverein das Bad und erhält von der Gemeinde einen jährlichen Zuschuss von 10.500 Euro. Jens Helbig hofft auf eine unfallfreie Saison und hat noch einen Wunsch. „Es wäre schön, wenn die Gäste auch mal ihr Handy weglegen und sich einfach an ihrer Zeit im Freibad erfreuen, ohne Stress und Hektik“, sagt er.

Das Freibad Golzow öffnet täglich von 12 bis 20 Uhr. Neben einer Tageskarte können Besucher auch Zehnertickets kaufen. Infos zur Haus-und Badeordnung gibt es hier.

Von André Großmann