Die letzten Vorbereitungen für die Fertigung der Friedensglocke laufen. Sie soll am Sonnabend, 6. Juni, auf dem Hof der Backschweintenne in Gömnigk gegossen werden. Dafür wurde in den vergangenen Monaten Edelschrott gesammelt – über 200 Kilogramm sind zusammengekommen, wie Pfarrer Helmut Kautz mitteilt.

„Eine Dame aus Lutherstadt Wittenberg schickte per Post ihren ganzen Vorrat an Zinnbechern, ein Anderer fand in seiner Werkstatt noch Abfallstücke der Antenne vom Fernsehturm in Berlin“, berichtet Kautz weiter. „Zu Herzen gehend: Ein Offizier trennte sich von seinem Pokal in Form einer Flakrakete.“ Die Sammlung wurde bereits bei Glockengießermeister Peter Glasbrenner abgegeben.

Ofen ab 8 Uhr angeheizt

Die Vorbereitungsgruppe um Friedbert Enders, Bernd Schulz, Benno Schmidtchen und Helmut Kautz hat den Gießplatz auf dem Gelände der Backschweintenne festgelegt. Um 18 Uhr am Sonnabend soll der Guss der Friedensglocke beginnen – der Ofen wird bereits um 8 Uhr morgens angeheizt.

Die Teilnehmerzahl für die Veranstaltung ist auf 150 Personen begrenzt – deshalb hat auch nur Zutritt, wer eine persönliche Einladung bekommen hat. Außerdem wird das Ganze ab 16.30 Uhr über Zoom und Facebook übertragen. Die Tore für das Publikum öffnen sich um 15 Uhr, um 16 Uhr folgt ein Auftritt von Posaunen Paul, bevor Pfarrer Helmut Kautz die Veranstaltung um 16.30 Uhr offiziell eröffnet.

Weitere Informationen bei Pfarrer Helmut Kautz unter 033844/51730

