Gerhard Rettig ist zufrieden. Seine Bemühungen um den Erhalt einer alten Grabstätte auf dem Friedhof in Cammer waren erfolgreich. Das von einem eisernen Zaun umgebende Erbbegräbnis neben der Kirche bleibt erhalten und wird nicht beräumt. Die Gemeindevertretung Planebruch hat dieser Tage den entsprechenden Beschluss gefasst.

Verwaltungsmäßig korrekt

„Verwaltungsmäßig war der Auftrag zur Beräumung der Grabstätte ja völlig korrekt“, sagt Gerhard Rettig. Das Nutzungsrecht war bereits 2010 abgelaufen und die gesetzliche Mindestruhezeit verstrichen. Als der 71-Jährige im Herbst vergangenen Jahres jedoch davon erfuhr, ergriff er die Initiative. Nicht ohne Grund. Schließlich sollte die Grabstätte vor Jahren bereits einmal beräumt werden. „Das war also ein neues und zugleich altes Anliegen.“

Blick auf den Friedhof in Cammer. Quelle: Bärbel Kraemer

Es ist die einzige ihrer Art auf dem Cammerschen Friedhof, der sich im Verlauf der Jahrzehnte verändert hat. Erdbestattungen, ob in Einzel- oder Erbbegräbnissen, wurden immer weniger gewählt. Stattdessen gibt es in Cammer immer mehr Urnengräber. Ein Mangel an Fläche für Begräbnisse besteht deshalb nicht. „Ich konnte schon damals davon überzeugen, dass diese Grabstelle ein Stück Friedhofskultur vergangener Jahrzehnte ist“, erinnert sich Gerhard Rettig.

Die Kirche von Cammer mit dem umgebenden Friedhof in einer Aufnahme, die um 1910 entstanden ist. Quelle: Sammlung Chronik

Die Grabstätte, vier Quadratmeter groß, ist von einem handgeschmiedeten Eisenzaun umgeben und von Efeu überzogen. Eine vor Jahrzehnten gepflanzte Scheinzypresse hat mittlerweile eine stattliche Größe erreicht. „Würde man das Grab abräumen, würde ein anziehender Blickpunkt auf unserem Friedhof verschwinden“, so der 71-Jährige. Beschattendes Grün ist ebenfalls nicht mehr viel vorhanden.

Mehr grün auf dem Friedhof gewünscht

„Das stehen lassen groß gewachsener immergrüner Gehölze wie Wacholder, Lebensbäume und dergleichen, was auf anderen Friedhöfen zur Kultur geworden ist, sollte auch in Cammer verwirklicht werden. Auf einem Friedhof müssen gestalterische Elemente vorhanden sein, die Zuversicht und Trost ausstrahlen“, sagt Rettig und hofft, dass endlich auch die vor ein einiger Zeit eingegangene Linde, links vom Eingang in die Kirche, durch eine Neupflanzung ersetzt wird. An Platz für gestalterisches Grün mangelt es auf dem Cammerschen Friedhof nicht.

Die Eheleute Heinrich aus Cammer

Die Eheleute Heinrich fanden in dem jetzt geretteten Erbbegräbnis ihre letzte Ruhe. Johannes Heinrich starb 1961. Auf der Grabplatte findet sich neben seinem Namen sowie dem Geburts- und Sterbedatum auch ein Hinweis auf seinen Beruf. Er war Schlosser und könnte zu Lebzeiten schmiedeeiserne Zaunfelder wie sie die kleine Grabstätte umschließen, gebaut haben. Zum Berufsbild gehörten damals auch kunstschlosserische Arbeiten. Seine Ehefrau Minna starb 1985 und wurde neben ihrem Mann begraben. Ihre Ehe war kinderlos geblieben.

Noch vor ihrem Tod hatte Minna Heinrich verfügt, dass ihr Häuschen auf dem Kietz an die Gemeinde Cammer fällt. Gerhard Rettig, damals Bürgermeister im Dorf, erinnert sich noch gut daran und sagt, dass die Überlassung nicht an die Bedingung geknüpft war, die Grabstätte zu pflegen oder zu erhalten.

„Das sollte aber auch nicht vergessen werden“, betont der 71-Jährige, der sich bereits im vergangenen Jahr bereit erklärt hatte, bei der Pflege der Grabstelle mit anzupacken. In den nächsten Tagen will er den Efeu auf dem Erbbegräbnis gründlich beschneiden und den Grünabfall von anderen Gräbern beräumen, der dort entsorgt wurde.

Grünabfall von anderen Gräbern, der auf der Grabstelle abgelegt wurde, soll beräumt werden. Auch Gartengeräte sollen in Zukunft dort nicht mehr abgestellt werden. Quelle: Bärbel Kraemer

Dass die Gemeindevertretung Planebruch jetzt den Erhalt der Grabstätte beschlossen hat, freut ihn sehr. Gemeindevertreter Andreas Koska, der zusammen mit Ronald Hoffmann die Anregung des 71-Jährigen aufgegriffen hatte und einen entsprechenden Antrag in die Gemeindevertretung einbrachte, sagt: „Es ist schließlich die letzte Grabstelle die noch an ehemalige Bestattungstraditionen auf dem Friedhof in Cammer erinnert. Die eiserne Umzäunung ist ein historischer Beleg dafür“.

Mit ausschlaggebend für die Entscheidung der Gemeindevertreter war auch, dass die Standsicherheit der Umzäunung nicht gefährdet ist und die Gemeinde durch die Pflege der Anlage finanziell nicht belastet wird.

