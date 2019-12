Schulleiterin Cornelia Brand geht im Sommer in Ruhestand

Golzow

Mit neuen Abc-Schützen rechnet Cornelia Brand, Leiterin der Friedrich Eberhard-von-Rochow-Grundschule in Golzow, im kommenden Sommer. Das wären neun Erstklässler mehr als im laufenden Schuljahr. Die Schule für gemeinsames Lernen darf pro Klasse 25 Kinder aufnehmen. Damit wären es zwei neue erste Klassen im Schuljahr 2020/21. Zurzeit gibt es eine erste Klasse.

Ein Kraftakt ist die Modernisierung der Golzower Grundschule. Noch sind die Bauarbeiten nicht fertig. Derzeit besuchen 130 Jungen und Mädchen die Schule. Ab Sommer 2020 werden es 144 sein.

Derzeit befindet sich die 1981 errichtete Schule in Sanierung. Dafür hat die Gemeinde Golzow auch einen Kredit über 530.000 Euro aufgenommen. Bis Dezember sollten die Bauarbeiten eigentlich abgeschlossen sein. Doch nun ist die Fertigstellung bis zu den Winterferien im Februar geplant. Im Januar soll nach Angaben der Rektorin die Brandschutzschau stattfinden, „sodass wir hoffentlich zum Halbjahr die neuen Räume beziehen können.“ Auch neue Möbel sind bereits bestellt.

Der Hort bekommt die gesamte erste Etage. Dafür zieht eine Klasse hoch in das dritte Geschoss. Dort ist ab Februar auch das Lehrerzimmer, daneben ein schicker Multifunktionsraum und das Büro der neuen Schulsozialarbeiterin Cathleen Rosin. Doch nicht nur wegen der Bauarbeiten ist es für Cornelia Brand ein ganz besonderes Schuljahr, es ist ihr letztes als Schulleiterin. Die 63-Jährige geht im Sommer in den Ruhestand. „Ich werde zum Ende des Schuljahres aufhören als Schulleiterin.“ 40 Jahre lang ist Cornelia Brand dann im Schuldienst gewesen.

Die Entwicklung des Schulstandortes hat sich in der Zeit grundlegend gewandelt. In den 80er Jahren, als Cornelia Brand dort Lehrerin wurde, war es eine Polytechnische Oberschule mit rund 300 Jungen und Mädchen. Es folgte eine Grund- und Realschule, bis 2005 die Grundschule übrig blieb. Auch die Veränderungen in jüngster Zeit sind bemerkenswert. Vor einigen Jahren besuchten nur 56 Kinder die Grundschule in Golzow. Im kommenden Schuljahr werden es etwa 140 Schüler sein. Damit hat sich der Standort stabilisiert und ist weiter im Wachsen begriffen.

Die Innensanierung umfasst neue Heizungsstränge, Fußböden und frisch gestrichene Wände. Auch einen Fahrstuhl hat die Schule bekommen, der teurer geworden ist als ursprünglich geplant. Besonders wichtig war auch die Reaktivierung der dritten Etage.

Diese wurde Ende der 90er Jahre stillgelegt und sollte sogar abgetragen werden, wie Cornelia Brand berichtet. „Das wäre natürlich fatal gewesen.“

Der Abschluss der Bauarbeiten wird mit einem Fest und einem Tag der offenen Tür unter dem Titel „Hoch hinaus“ gefeiert in Anlehnung an die Wiederbelebung der dritten Etage und den Fahrstuhl. „Wenn ich hier das Band durchschneide bei dem Fest, ist es für mich wie ein doppeltes Band“, erzählt Cornelia Brand.

Eventuell werde sie noch stundenweise als Lehrerin arbeiten, „aber nicht unbedingt hier. Ein neuer Schulleiter will auch nicht, dass ihm der alte immer wieder über die Schulter guckt“, sagt Cornelia Brand.

Ihre 40 Jahre als Lehrerin, davon 14 Jahre als Schulleiterin und Nachfolgerin von Ingrid Ecker, hat sie an dem Golzower Schulstandort verbracht. „Ich wollte immer mal woanders hin“, sinniert Cornelia Brand kurz, doch das hat sich nicht ergeben. Für Golzow war das wohl sehr gut so.

Von Marion von Imhoff