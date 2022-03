Cammer

Bernd-Roderich Thiele aus Lühnsdorf ist in diesen Tagen ein gefragter Helfer, wenn es um Storchenhorste geht. Gerhard Rettig aus Cammer vertraut seit Jahren auf die gute Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer der ENG-Niemegk.

Einmal im Jahr, jeweils im zeitigen Frühjahr, machen sich die beiden Männer daran, die von ihnen betreuten Storchenhorst für die Ankunft der Rotstrümpfe vorzubereiten. Konkret heißt das, sie schreiten zum Frühjahrsputz im Storchenhorst.

Mit dem Steigerfahrzeug der ENG Niemegk geht es hoch hinaus. Quelle: Bärbel Kraemer

Die Niemegker Elektrofachfirma stellt eigens dafür ihr Steigerfahrzeug zur Verfügung, sodass die in elf bis zwölf Metern Höhe installierten Nistkörbe gut zu erreichen sind. In Thieles Heimatdorf Lühnsdorf waren Störche in den vergangenen zwei Jahren jeweils nur auf Stippvisite. Sie flogen kurz den Horst an, pausierten und verabschiedeten sich wieder. Ein Brutgeschäft blieb aus.

In der Hoffnung, dass der Horst im weitläufigen Garten des Lühnsdorfers in diesem Jahr endlich wieder einmal von einem Storchenpaar als Sommerquartier ausgewählt wird, hat er denselben wieder „aufgemöbelt“, den Boden der Nistmulde aufgelockert und der Horst mit frischen Weidenzweigen umbunden.

Der Storchenhorst in Cammer vor der Reinigung. Quelle: Bärbel Kraemer

Danach ging es nach Cammer, wo Gerhard Rettig 2002 auf einer Pferdekoppel am Rand des Gutsparkes einen neuen Storchenhorst aufrichten ließ. „58 Jungstörche sind von 2002 bis 2021 hier schon flügge geworden“, berichtet der Naturfreund stolz.

Störche fliegen über Isreal nach Potsdam-Mittelmark

Rettig berichtet, dass die Cammerschen Störche zu den Rotstrümpfen gehören, die in Afrika überwintern. Ihre Flugroute über Israel, die sie jeweils im Frühjahr und im Herbst nehmen, ist rund 5.500 Kilometer lang. Trotz der gewaltigen Entfernung ist auf die Vögel Verlass - so ihnen kein Unglück widerfährt, kann in jedem Jahr fast zur gleichen Zeit mit ihrer Rückkehr gerechnet werden.

Der Storchenhorst nach der Reinigung. Quelle: Bärbel Kraemer

Mit diesem Wissen schreiten die beiden Männer dann auch in jedem Jahr fast zur selben Zeit zum Frühjahrsputz im Storchennest, um den Vögeln bestmögliche Brutbedingungen zu schaffen. „Unser Storchenhorst hat in 20 Jahren eine Oberfläche von 1,60 Meter mal 1,70 Meter erreicht“, sagt Storchenvater Gerhard Rettig und deutet hinauf zum Horst, in dem grünes Gras in der Frühlingssonne leuchtet. Während Bernd-Roderich Thiele das Fahrzeug positioniert und für den Einsatz vorbereitet, erklärt Gerhard Rettig die Hintergründe für die jährliche Horstreinigung.

Gerhard Rettig aus Cammer und Bernd-Roderich Thiele aus Lühnsdorf haben ein Herz für Störche. Quelle: Bärbel Kraemer

„Die stark verkrustete und mit Grasbewuchs versehene Oberfläche wird dabei entfernt und der untere Teil aufgelockert. Dadurch erzielt man eine Drainage im Horst. Regenwasser, gerade bei Starkregen, kann sich dann nicht in der Nestmulde aufstauen und die Eier, bzw. Jungtiere, unterkühlen, was den häufigen Tod für diese bedeutet.“

58 Jungstörche seit 2002 flügge geworden

Die 58 Jungstörche, die seit 2002 im Storchenhorst am Rand des Gutsparks flügge geworden sind, zeigen, dass sich das Engagement gelohnt hat - im Zusammenhang mit den Bemühungen um die Erhaltung und Schaffung einer intakten Landschaft. „Dazu wurde in Cammer in den letzten Jahrzehnten viel getan“, sagt Storchenvater Gerhard Rettig und betont, wie wichtig es ist, Kleingewässer in der Landschaft zu erhalten. Doch weil es nicht nur infolge der extremen Trockenjahre 2019 und 2020 während der Sommermonate daran mangelt, stellt der Cammeraner den Störchen zusätzlich Wasser bereit.

Mit dem Misthaken muss die stark verkrustete Grasnarbe gelöst werden. Quelle: Bärbel Kraemer

Damit es den Rotstrümpfen während ihrer Zeit in Cammer jeweils an nichts fehlt, stellt er ihnen zusätzlich Wasser bereit. In gut 60 Metern Entfernung vom Horst stellt er drei Bottiche mit etwa 90 Litern Wasserinhalt auf. Er erklärt: „Dieses wird in Zeitabständen erneuert. Offenes Wasser ist im Sommer in der Landschaft sehr knapp.

Wasser für die Storchendusche

Die Alt- und Jungtiere brauchen das Wasser nicht nur zum Trinken, sondern die Altiere kühlen ihren Nachwuchs an heißen Sommertagen damit ab, in dem sie dieses einfach über ihre Jungen ausspeien und dies mehrmals am Tag.“ Sommerliche Duschen also, die im Zusammenspiel aller Bemühungen um den Erhalt der Art mit Brut- und Aufzuchterfolgen belohnt wurden.

Von Bärbel Kraemer