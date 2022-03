Borkheide/Borkwalde

Als Autofahrer mag man gar nicht hinschauen, auf die Preistafel der Tankstellen. Die Zwei vor dem Komma, in roter Farbe der Esso-Tankstelle in Linthe ist kaum zu übersehen. Der Liter Diesel liegt hier am Donnerstagnachmittag bei über 2,39 Euro. „Die Kunden beschweren sich, dass es teuer ist, aber tanken müssen sie trotzdem“, sagt Anna Borgmann, Chefin der Linther Tankstelle.

Mit einem Schrecken fährt auch Jakina Ulrike Wesselmann ein Mal in der Woche an die Zapfsäule. Die Borkheiderin arbeitet in Berlin, muss allerdings nur drei Mal in der Woche vor Ort sein. Etwa 30 Prozent mehr muss die Kommunikationsdesignerin für Sprit nun bezahlen.

Dramatische Erhöhung der Spritpreise

„Die Preise sind so rasant gestiegen, dass auch die Apps, die günstige Tankstellen anzeigen, nur noch Preise oberhalb der Zwei vor dem Komma zeigen“, betont die 60-Jährige, die eines durch die dramatische Erhöhung der Spritpreise gelernt hat: „Wenn ich einen günstigen Preis sehe, tanke ich sofort. Denn manchmal ist er 15 Minuten später schon wieder erhöht worden.“

Auch das Tanken am Wochenende ist mittlerweile nicht mehr möglich, weil die Tankstellen ab Donnerstagmittag bereits die Preise erhöhen, weiß Jakina Ulrike Wesselmann. „Aber das ist ja für viele nichts Neues. Das war auch schon vor dem aktuellen dramatischen Preisanstieg so.“ Für die Borkheiderin wäre ein Wechsel auf die Schiene eine Alternative, zumal die Bahnverbindungen ab der Waldgemeinde in Richtung Potsdam und Berlin gut sind.

Die Zwei vor dem Komma, in roter Farbe ist schon vom Weiten zu sehen: Am Donnerstagnachmittag lag der Liter Diesel in Linthe bei über 2,39 Euro. Quelle: Johanna Uminski

„Und ab Dezember fährt der Zug sogar im Halbstundentakt. Da ich gehbehindert bin, mache ich das allerdings von der Tagesverfassung abhängig.“ Eine Alternative wäre auch, Fahrgemeinschaften zu gründen, wie früher, sagt Wesselmann. „Das bedeutet zwar, dass man nicht mehr so unabhängig ist, spart aber Sprit und hilft der Umwelt.“

Mit einem sehr mulmigen Gefühl zur Tankstelle fährt Stefan Goldmann. „Man kann ja schauen, wo man will. Die Preise gehen nur noch nach oben“, sagt der Borkwalder. „Drastisch“ nennt der 50-Jährige die Mehrkosten, die nun auf ihn zukommen. „Ich hätte nicht gedacht, dass es mal so kommt.“ Täglich fährt er nach Magdeburg zur Arbeit. Hin- und zurück kommen dann locker 220 Kilometer pro Tag zusammen, die Stefan Goldmann mit seinem Peugeot zurücklegt.

Schneller hochschalten und ausrollen lassen

„Mittlerweile bezahle ich für eine volle Diesel-Tankfüllung 94 Euro, vorher waren 65 Euro. Das sind 30 bis 35 Euro Mehrkosten pro Woche, die ich jetzt mehr stemmen muss“, rechnet er vor und wünscht sich, dass der Bundestag endlich beschließt, die Mehrwertsteuer zu reduzieren. Doch das könnte dauern. In der Zwischenzeit hat der Borkwalder eine schnellere Lösung gefunden, die für eine kleine Entlastung im Geldbeutel sorgt. „Ich drossle meinen Tempomat auf der Autobahn auf 95 Kilometer pro Stunde. Da spare ich enorm viel. Ich komme damit einen Tag weiter.“

Ansonsten heißt die Devise, schneller hochschalten, ausrollen lassen und den Schwung um die Kurve ausnutzen, weiß der Pendler-Profi. Die Autofahrer fahren vernünftiger und die Autobahn ist leerer geworden, seitdem die Spritpreise so drastisch gestiegen sind, hat der Pendler festgestellt. Und noch eine Sache ist Stefan Goldmann aufgefallen: „In Magdeburg sind viele auf das Fahrrad umgestiegen.“

Gebunden und nicht flexibel

Ein Umstieg auf die Bahn ist für den Pendler aus Borkwalde keine Alternative. „Für eine Strecke über Dessau wäre ich zweieinhalb bis drei Stunden unterwegs. Dafür bin ich zeitlich gebunden und kann nicht flexibel reagieren.“, weiß Stefan Goldmann. Neben der langen Fahrzeit würden auch regelmäßige Ausfälle bei Schnee und Sturm hinzukommen, bemängelt der Borkwalder.

„Das ist für mich keine Option, weil auch die Preise bei der Bahn ganz schön angezogen haben. Da kommt man mit dem Auto fast schon kostengünstiger bei weg.“ Gedanken macht sich der Pendler, der bei einem Baufachhandel in Magdeburg arbeitet, über die Spediteure. „Das merke ich auch bei uns im Handel. Die Lkw werden ausgelastet und man wägt ab, ob man einen Lkw oder doch lieber einen Transporter schickt. Es hat ein Umdenken stattgefunden“, berichtet Stefan Goldmann.

Die Gesichter der Kunden an den Tankstellen sind lang, hat der Borkwalder in den letzten Tagen festgestellt. Selbst die langen Warteschlagen an den Tankstellen am Abend, um billig zu tanken, sind verschwunden, berichtet der Borkwalder. „Vor zwei Tagen bin ich in Lehnin an die Tankstelle gefahren und die war komplett leer.“ Seine große Hoffnung ist, dass der bittere Krieg in der Ukraine schnell beendet wird. „Ich höre jeden Tag auf der Fahrt die Nachrichten im Auto und hoffe, dass sich beide Parteien einigen, damit der Spritpreis wieder fällt.“

So lange werden Stefan Goldmann und seine Familie den Gürtel wohl etwas enger schnallen müssen, um die monatlichen Mehrkosten von etwa 140 Euro einzusparen. „Der Kühlschrank wird nicht mehr so befüllt, Sonderfahrten wie ein Einkaufsbummel ins Potsdamer Sterncenter oder Umweg zum Einkaufen vermeiden wir jetzt“, berichtet er. So lange werden die langen Gesichter der Kunden an der Tanksäule wohl bleiben. „Da hat keiner gelächelt“.

Von Johanna Uminski