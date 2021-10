Borkheide

Seitdem Schienenersatzverkehr ist Burckhard Ballin frustrierter Bahnfahrer. Der Borkheider arbeitet im Berliner Dom, gibt dort regelmäßige Führungen. Nach einer langen Nachtschicht startete seine Rückfahrt an einem Freitag am Bahnhof Berlin-Alexanderplatz relativ pünktlich um 6:09 Uhr. Eine normale Bahnfahrt mit einer relativ muffigen Zahnbegleiterin an Bord, wie er berichtet.

Vor der Einfahrt zum Bahnhof Potsdam-Rehbrücke blieb der Zug einige Minuten stehen. Der Zugführer teilte mit, die Weiterfahrt verzögert sich um wenige Minuten. Schuld sei ein defektes Signal, erklärt Burckhard Ballin. „Nach der Weiterfahrt in den Bahnhof und die Fortsetzung der Fahrt über den Halt in Wilhelmshorst muffelt die Zugbegleiterin, den Schienenersatz-Bus werden Sie wohl nicht erreichen.“

Fahrer zeigte Stinkefinger

Nach dieser Ansage rannten in Michendorf die Reisenden zum Ausgang, um doch noch den Bus zu bekommen, sagt Burckhard Ballin. Der Bus, etwa 100 Meter entfernt stand, fuhr vorzeitig und leer los, berichtet der Borkheider. Doch nicht nur das. „Der Fahrer zeigte den verspäteten Fahrgästen um 7:06 Uhr den Stinkefinger. Einige Reisende haben vom Kennzeichen des Busses mit dem Handy schnell ein Foto gemacht.“

Verärgert wartete Burckhard Ballin eine Stunde auf den Ersatzbus RE7B, erklärt er. „Warum ist die DB AG im 21sten Jahrhundert nicht in der Lage dafür zu sorgen, dass die Anschlussbusse im Ersatzverkehr auf die Fahrgäste zu warten haben? Warum kann eine Zugbegleiterin dies nicht organisieren? Auch sollte an den Umsteigebahnhöfen zum Ersatzverkehr Bahnpersonal bereitstehen, um solche Dinge zu regeln“, ärgert sich Ballin.

Anschlüsse zwischen Bus und Zug vorangemeldet

„Grundsätzlich meldet unser Personal Zugverspätungen an die SEV-Busse vor. Ob dies in diesem Fall geschehen beziehungsweise warum gegebenenfalls unterblieben ist, wird mit der betroffenen Kundenbetreuerin ausgewertet. Wir haben den Fall zum Anlass genommen, alle Kolleginnen und Kollegen in den Zügen und Bussen noch einmal für die Voranmeldung bzw. das Warten zu sensibilisieren“, erklärt ein Bahnsprecher.

Der eingesetzte Busfahrer hat beteuert, keine Fahrgäste stehen gelassen und sich nicht dem Vorwurf entsprechend verhalten zu haben, so die Bahn weiter. „Selbstverständlich sollen Anschlüsse zwischen Bus und Zug vorgemeldet werden, und natürlich ist das Buspersonal angewiesen, eine gewisse Zeit zu warten.“

In Japan ist es dem Zugpersonal peinlich, wenn Züge 30 Sekunden verspätet fahren, weiß Burckhard Ballin. „Ich bin Dauerkartenbesitzer und stelle fest, mein monatlicher Kartenbetrag wird immer pünktlich vom Konto abgebucht. Vielleicht werde ich wieder in meinen PKW umsteigen, denn besser wird es bei der Bahn mit Sicherheit nicht“, resümiert er.

Auf der Strecke des RE 7 zwischen Seddin und Bad Belzig finden seit September Sanierungsarbeiten statt. Insgesamt werden 22 Kilometer Gleise und 14 Weichen erneuert. Als Ersatz werden für die Linie RE 7 drei Buslinien eingerichtet.

Von Johanna Uminski