Gasleitung in Borkwalde beschädigt: Einwohner evakuiert

Borkwalde

Aufregung bei den Anwohnern am Selma-Lagerlöf-Ring in Borkwalde. Denn dort ist bei Tiefbauarbeiten am Montag Vormittag eine Gasleitung beschädigt worden. Es strömte Gas aus.

Deshalb rückten die Freiwillige Feuerwehren des Amtes Brück mit großem Aufgebot an. So konnte die Gefahr gebannt und sicher gestellt werden, dass niemand zu Schaden kommt. Inzwischen ist das beschädigte Rohr per Schieber abgesperrt. Das hat Bürgermeister Egbert Eska der MAZ bestätigt. Seinen Angaben nach ist niemand verletzt worden.

Die Einsatzstelle befindet sich im Selma-Lagerlöf-Ring in Borkwalde. Quelle: Jürgen Schaldach

Allerdings mussten die Bewohner einiger Häuser in der Nachbarschaft evakuiert werden. Sie dürfen in die Wohnungen zurückkehren, wenn die Messungen das zulassen. Die Gasnetzfirma ist informiert und dem Vernehmen auf dem Weg zum Ort der Havarie.

Von René Gaffron