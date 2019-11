Treuenbrietzen/Niemegk/Brück

Anlässlich des bundesweiten Volkstrauertages am Sonntag, 17. November, finden auch in diversen Orten des Hohen Flämings Andachten zum Gedenken Opfer von Krieg und Gewalt statt.

In Treuenbrietzen beginnen die Zeremonien um 11 Uhr in der Kriegsgräbergedenkstätte an der Jüterboger Straße. Dort erfolgt eine Kranzniederlegung mit einer Andacht von Pfarrer Clemens Bloedhorn sowie einer Ansprache von Bürgermeister Michael Knape (parteilos). Anschließend erfolgen Kranzniederlegungen auf dem Friedhof in der Belziger Straße sowie auf dem Friedhof im Ortsteil Lühsdorf.

Im Amt Niemegk ist Treffpunkt zur Kranzniederlegung an den Kriegsgräberstätten vor der Kirche in Grabow um 9 Uhr sowie in Hohenwerbig um 10.30 Uhr. Dazu laden die Kirchengemeinden ein. Wie in den vergangenen Jahren nehmen an den Gedächtnisfeiern auch offizielle Vertreter des Amtes Niemegk und der jeweiligen Orte teil.

In Lühnsdorf beginnt die Andacht um 10 Uhr in der Kirche. Anschließend erfolgt gemeinsam mit der Feuerwehr, den Einwohnern und der Kirchengemeinde eine Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal zu Ehren der Gefallenen im I. und II. Weltkrieg.

Besonderer Dank gelte aus dem Anlass „den Frauen und Männer, die seit vielen Jahren ehrenamtlich die Kriegsgräberstätten in unseren Dörfern pflegen“, sagt Niemegks Pfarrer Daniel Geißler.

In Brück wird am Volkstrauertag um 9 Uhr in der Kirche zu Brück-Trebitz und um 10.30 Uhr in der Brücker Lambertuskirche an die Kriegstoten sowie an die Verstorbenen des zurückliegenden Jahres erinnert. Dazu lädt Pfarrer Helmut Kautz ein.

In seiner Funktion als Vorsitzender des Kreisverbands Potsdam-Mittelmark des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge weist der Treuenbrietzener Bürgermeister Michael Knape darauf hin, dass noch bis zum 30. November bei einer Haus- und Straßensammlung um Spenden gebeten wird. Diese würden dazu beitragen, dass die Ruhestätten als Mahnmale für ein friedliches Miteinander erhalten bleiben, heißt es von der Kriegsgräberfürsorge.

Von Thomas Wachs