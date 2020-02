Kampf mit Firma Ruhl um mehr Lärmschutz geht weiter

Golzow

Es ist eine sich über Jahre hinziehende Geschichte von viel Frust über Lärm um eine stahlverarbeitende Firma in einem Gewerbegebiet. Und es ist die Geschichte davon, wie ein Konzern es schafft, den Unmut weiter am Kochen zu halten. Und es ist auch die Geschichte davon, wem die Arbeitsplätze dort nutzen. Denn ein Jobmotor für die Ortschaft ist das Unternehmen nicht, wie Vize-Bürgermeister Peter Schmieder es sagt. Vielleicht wäre dann die Leidensfähigkeit der Bürger vor Ort eine andere.

Es geht um die Gemeinde Golzow und die Ruhl GmbH, ein international agierender Konzern mit Hauptsitz im bayerischen Marktbreit. Mit dem Slogan „Betonstahl scheiden, biegen und verlegen“ auf seiner Homepage macht das Unternehmen mit mehreren Standorten in ganz Deutschland deutlich, warum es dort so viel Krach gibt.

Bürger klagen über den Lärm

Peter Schmieder sagt es so: „Man hört es bis zwei, drei Uhr in der Nacht. Es herrscht große Unzufriedenheit bei den Anwohnern.“

Peter Schmieder ist Vize-Bürgermeister in Golzow und Betroffener vom Lärm. Quelle: Volkmar Maloszyk

Schon 2017 war das Unternehmen aufgefordert, für mehr Lärmschutz zu sorgen. Es gab etliche Vor-Ort-Termine, an denen auch Bauausschussmitglieder der Gemeinde und Vertreter des Amtes Brück teilnahmen.

Die Firma reichte tatsächlich einen Bauantrag für einen Lärmschutzwall ein, die weiter gültige Baugenehmigung liegt seit dem 27. November 2017 vor. Sie verliert Ende 2020 ihre Gültigkeit, wenn sie nicht umgesetzt wird. Doch nun möchte die Ruhl AG eine Änderung des Bauantrages erreichen. Dazu sagt Wolfgang Neumann, Vorsitzender des Bauausschusses: „Veräppeln muss man sich nicht lassen. Wir erwarten, dass der Lärmschutzwall gebaut wird.“

Baugenehmigung läuft Ende 2020 ab

Die Gemeinde vermutet hinter dem Antrag des Unternehmens reine Verzögerungstaktik, um weitere Lärmschutzmaßnahmen auf die lange Bank schieben zu können. „Die Taktik vermute ich auch, mit den drei Jahren wird es langsam knapp“, sagte Bauamtsleiterin Stephanie Segl im jüngsten Bauausschuss. Schmieder sagt es so: „Die Firma hat ihr Versprechen nicht eingehalten.“ Das sei Rausschiebetaktik.

Eine der Hallen der Firma Ruhl in Golzow. Quelle: Marion von Imhoff

Schon 2017 zeigte sich Martin Schoepfel, kaufmännischer Leiter der Ruhl GmbH, die Klagen der Anwohner betreffend, wenig verständnisvoll: „Es ist klar, dass die Arbeit mit Stahl Lärm macht, man muss aber auch sehen, dass jeder in Brandenburg für Arbeitsplätze dankbar ist“. Die Zahl der Arbeitsplätze bezifferte er 20 bis 40. Genaueres könne er nicht sagen. Er verwies an den technischen Leiter, Hans-Jürgen Roth, der aber für eine Stellungnahme nicht zu erreichen war.

Halle zu mehreren Seiten offen

In das gleiche Horn stieß Schoepfel auch am Freitag auf MAZ-Anfrage: „Die Leute sollen froh sein, wenn sie Arbeitsplätze in der strukturschwachen Region haben. Ich verstehe das Ganze nicht.“ Auf den Einwurf, dass vor der Firma hauptsächlich Autos mit ausländischen Kennzeichen stünden und eben wohl die meisten keine Mitarbeiter aus der Region seien, sagte Schoepfel: „Vorsicht, jeder Mensch ist gleichwertig.“ Und: „Wir können nicht ändern, dass die Fabrik nur ein paar Meter von den Häusern entfernt ist.“

Eine Halle soll tatsächlich gedämmt worden sein. Doch eine Halle ist von der Seite her völlig offen, der gelagerte Stahlbeton weithin sichtbar. Bewegt wird er auch mit Kränen.

Am kommenden Dienstag beschäftigen sich die Golzower Gemeindevertreter mit dem Thema.

Die Ruhl GmbH betreibt das Golzower Werk seit 1996, 2021 liegt die Inbetriebnahme 25 Jahre zurück.

Von Marion von Imhoff