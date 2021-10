Cammer

Die Planebrucher Gemeindevertreter haben sich für den Bau eines Wintergartens in der Kita „Storchennest“ in Cammer entschieden. „Wir hatten kurz vor der Sitzung einen Vor-Ort-Termin in der Kita und uns das angeschaut. Wir haben einen Grundsatzbeschluss gefasst“, sagt Ulf Dingelstaedt, Planebrucher Bürgermeister. Damit haben die Gemeinderatsmitglieder beschlossen, dass grundsätzlich die Baumaßnahme im Haushaltsjahr 2022 zu realisieren, heißt es in der Beschlussvorlage.

Die Baumaßnahme wurde zuvor von den Ratsmitgliedern abgelehnt und stand zur erneuten Diskussion auf dem Plan, da der Investitionsbedarf höher als geplant ausfiel, erklärte im Juni der ehrenamtliche Ortschef. Nach dem neuen Beschluss werden für das Bauvorhaben finanzielle Mittel in Höhe von 160.000 Euro im Haushalt 2022 eingeplant. Nun muss die Ausschreibung neu durchgeführt werden, da die bisherige verfristet ist. Beantragt wird auch eine Fristverlängerung der Fördermittel aus dem Kreisentwicklungsbudget, erklärt Dingelstaedt.

Die Planung des Wintergartens erfolgt durch das Planungsbüro Paul & Störmer, das nun die Kosten des Wintergartens auch mit Heizung und Thermoverglasung prüfen soll, so Dingelstaedt weiter. „Wenn es notwendig wird, werden wir die Ausschreibung noch an einen winterfesten Wintergarten anpassen.“ Vor dem nächsten Jahr wird der Wintergarten aber nicht gebaut werden, erklärt der ehrenamtliche Ortschef weiter.

„Der Winter steht bevor. Es soll die Treppe erneuert werden. In diesem Zuge wird auch die Terrasse neu gepflastert. Dafür sind Tiefbauarbeiten notwendig und können nicht bei Frost durchgeführt werden.“ Für den Bau des Wintergartens steht eine Fördersumme in Höhe von etwa 92.000 Euro des Kreisentwicklungsbudgets 2020 zur Verfügung. Eine Erhöhung der Zuwendung ist nicht möglich, sodass die Mehrkosten für die Baumaßnahme die Gemeinde trägt.

Von Johanna Uminski