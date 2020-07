Rottstock

Die derzeit noch anonyme Urnengemeinschaftsanlage auf dem Rottstocker Friedhof soll künftig teilanonym werden. Damit folgen die Stadt Brück und der Kirchenrat Rottstock der Empfehlung des Brücker Seniorenbeirates.

Einen entsprechenden Beschluss zur Änderung der Friedhofssatzung hat der städtische Finanz- und Sozialausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig empfohlen. Nun müssen dem im August noch die Stadtverordneten zustimmen.

Stadt geht in Vorleistung

Wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht, bedeutet die Umgestaltung der Urnengemeinschaftsanlage, dass es zukünftig möglich sein wird, die verstorbenen Angehörigen auf einer in die Mauer eingelassen Granittafel mit Namen, Vornamen, Geburts- und Sterbejahr zu verewigen.

Die Daten der Verstorbenen werden vom ortsansässigen Steinmetz auf die Namensplatten graviert und an der vorhandenen Friedhofsmauer befestigt. Die Kosten dafür belaufen sich auf 317 Euro, die von den Hinterbliebenen zu zahlen sind. Die Stadt Brück gehe jedoch in Vorleistung beim Steinmetz, heißt es in der Vorlage.

Die Anlage beinhaltet insgesamt 99 Urnenstellen, davon waren mit Stand vom 6. Mai 37 Stellen belegt und 62 noch frei. Eine Abfrage bei den Hinterbliebenen habe ergeben, dass zehn Familien eine namentliche Nennung ihrer verstorbenen Angehörigen wünschten.

Von Josephine Mühln