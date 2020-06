Borkheide

Die Gesundheitswoche 2020 findet in diesem Jahr im Vergleich zu bisherigen Auflagen in abgespeckter Form statt. So soll es erst gar keine Broschüre, sondern lediglich einen Faltblätter geben, auf denen über das Programm informiert wird. „Aus dem geht kurz und bündig hervor, warum die Gesundheitswoche dieses Jahr im kleineren Rahmen stattfindet“, erklärt der mobile Jugendsozialarbeiter Stephan Güthoff im Borkheider Sozialausschuss.

Im Mittelpunkt stehe vor allem das Drachenfest. Von der Idee, die Vorträge in Form von Videokonferenzen anzubieten, sei man nicht überzeugt, sagt Güthoff weiter. „Ich habe nachgefragt und viele Leute fanden die Idee nicht gut“, so der Sozialarbeiter. Er betont, dass man auch weitere Ideen in den Aktionsreigen aufnehmen könne.

Kooperation mit Schule ungewiss

Man rechne damit, dass, wenn die Schule wieder in den Regelbetrieb einsteigt, die Lehrer und Schüler aber kaum Zeit haben werden.

„Wir rechnen nicht damit, dass wir mit der Schule so zusammenarbeiten wie sonst“, sagt Jugendkoordinatorin Wenke Hanack, „Deswegen konzentrieren wir uns auf die Veranstaltungen, die stattfinden dürfen“, so die Amtsmitarbeiterin weiter. „Ich denke, dass die Veranstaltungen, die draußen auf dem Sportplatz gemacht werden können, auch stattfinden.“

Von Johanna Uminski