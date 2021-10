Brück

Das Warnsignal ertönt, kurz darauf setzt sich der 515 Meter lange Stahlkoloss mit seinen 21 Waggons mit Schrittgeschwindigkeit in Bewegung. Rund 20 Arbeiter bedienen den Gleisumbauzug, der aktuell auf der Strecke zwischen Seddin und Bad Belzig unterwegs ist und rund 20 Kilometer Schienen sowie Schwellen austauscht.

Einer von ihnen ist der Polier Frank Bernd, der seinen „Wanne-Eickel-Express“ in- und auswendig kennt. „In Deutschland ist das die einzige Gleisumbaumaschine der Firma Matisa, die einen Pflug und eine Kette hat“, erklärt der Meister. Der Pflug planiert den Schotter unter dem Zug und befördert diesen über ein Förderband in einen großen Behälter in der Bahn.

„Bisher läuft alles gut und wir sind im Plan“, resümiert Frank Bernd, der mit seinem Team gerade auf der Strecke zwischen Stromtal und Brück arbeitet. Der Gleisumbauzug der französischen Firma Eiffage war vor seinem Einsatz auf der Strecke des RE7 in Norwegen und Schweden unterwegs, weiß der Polier zu berichten.

Zur Galerie Die Gleisbauarbeiten auf der Strecke zwischen Seddin und Bad Belzig sind im vollen Gange. Eine Gleisschotterbettungsreinigungsmaschine sowie ein Gleisumbauzug führen die komplexe Baumaßnahme durch.

Kleine Reparaturen an dem komplexen Gleisumbauzug beheben die Arbeiter gleich vor Ort, daher befinden sich im Team Elektriker, Schweißer und Maschinentechniker. „Man merkt, dass der Zug zum Ende des Jahres auf dem Zahnfleisch läuft. Die Wartungs- und Pflegearbeiten finden dann ab November, Dezember statt“, berichtet Frank Bernd.

Am Bahnübergang vor Neuendorf sowie Stromtal werden die Schienen und Schwellen nicht von der Maschine, sondern konventionell mit dem Bagger ausgewechselt. Das erneute Ab- und Einfädeln der alten und neuen Gleise an der Maschine dauert an dieser Stelle gut eineinhalb Stunden. Wenn der Zug läuft, schafft er, je nach Arbeitsauftrag bis zu 500 Meter pro Stunde. Bei einem komplexen Umbau wie auf der Strecke des RE7 erreicht er maximal 250 Meter pro Stunde, erklärt Fabien Mang, Bauüberwacher bei der Deutschen Bahn.

Der Gleisumbauzug P100 mit neun Drehgestelle und zwölf Achsen Mit dem Gleisumbauzug P100 können in einem Arbeitsgang Kleineisen und Gleise sowohl demontiert als auch montiert werden. Sollte der Hauptmotor ausfallen, sichert ein Zweitmotor die Arbeiten. Nach der Montage ist das Gleis sofort mit 70 Stundenkilometern befahrbar. Der Gleisumbauzug hat neun Drehgestelle mit 12 angetriebenen Achsen. Der Zug verfügt über einen integrierten Kleineisensammelwagen mit gezielter Querentladung, eine Räumkette zur Absenkung des Gleiskörpers sowie einen Silowagen zur gezielten Schotterrückführung. Verschiedenste Messdaten können ausgewertet und aufgezeichnet werden.

Der Gleisumbauzug hat eine Motorleistung von 1000 PS und schiebt 2000 Tonnen Materialwaggons vor sich her. Während die Maschine und die Arbeiter die alten Schwellen und Gleise durch neue austauschen, donnern hoch oben auf dem Gleisumbauzug die Portal-Kräne „Hektor“ und „Ansger“ mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit und transportieren neue und alte Schwellen auf dem fahrenden Zug hin und her.

Nur wenige Kilometer weiter, hinter dem Brücker Bahnübergang befindet sich eine 70 Meter lange und laute Gleisschotterbettungsreinigungsmaschine. 150 Meter schafft die Maschine in einer Stunde, die den alten und verdreckten Schotter aus dem Gleisbett entnimmt, diesen ins Innere des Zuges befördert, wo der Schotter gesiebt und gereinigt wird, bevor er wieder ins Gleisbett kommt. Auch hier läuft alles nach Plan, berichtet Vorarbeiter Mike Holub.

Baumaßnahme so komprimiert wie möglich

Die Gleise werden regelmäßig gewartet, dazu kann auch eine Schotterbeprobung gehören. Bei Abnutzung der Gleise werden die umgebaut, wobei der Schotter gereinigt oder gänzlich ersetzt wird, erklärt Fabian Mang. Die Maschinen fahren tagsüber, während nachts die logistischen Fahrten wie der Abtransport der alten sowie die Lieferung der neuen Schwellen oder die Abfuhr der Altstoffe und die Aufstellung der Leerwagen für den nächsten Tag stattfinden, so Mang weiter.

Damit die komplexe Baumaßnahme zeitlich so komprimiert wie möglich umgesetzt werden kann, arbeiten alle Gewerke in unterschiedlichen Abschnitten, erklärt der DB-Bahnüberwacher. „Zunächst wird der Schotter gereinigt, dann werden mit dem Gleisumbauzug die alten Schienen und Schwellen erneuert. Bei den Stopfarbeiten wird schließlich der Schotter unter den Schwellen verdichtet“, erklärt Fabian Mang. Im Anschluss werden die neuen Schienen zusammengeschweißt.

Die weiteren Fachgewerke kümmern sich dann um die Leit- und Sicherungstechnik sowie Oberleitungstechnik, erklärt der DB-Mitarbeiter. Es gehe darum, die Beeinträchtigung des Bahnbetriebes so gering wie möglich zu halten.

„Wäre die Sanierung der Strecke in Einzelmaßnahmen geplant gewesen, bei der einzelne Abschnitte gesperrt wären, würde es länger dauern und zu mehr Unterbrechungen im laufenden Bahnbetrieb kommen“, erklärt Mang. Seit dem 1. Oktober ist bereits der erste Bauabschnitt zwischen Michendorf und Wilhelmshorst wieder freigegeben.

Von Johanna Uminski