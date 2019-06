Cammer

Ein Schloss, das es nicht mehr gibt; lautlose Jäger huschen durch die Nacht und winzige Irrlichter tanzen Feen gleich im Unterholz. Sagenumwobene Gestalten scheinen zum Leben zu erwachen. Wer jetzt –besonders abends - durch den Gutspark Cammer spaziert, gewinnt genau diesen Eindruck.

So erging es einst den Juniorrangern der Naturwacht „Hoher Fläming“, als sie einst ein Sommercamp in Cammer veranstalteten. Betreuerin Katrin Mielsch kam aus dem Staunen nicht heraus. Bei der Nachtwanderung war das Kleinod von tausenden Glühwürmchen erleuchtet. Für die Mitarbeiterin der Naturwacht stand fest: „Dies muss allen anderen gezeigt werden".

Zusammenarbeit mit Dorfverein

In Zusammenarbeit mit dem Dorf- und Heimatverein Cammer ist das nun wieder möglich. Am Wochenende startet die dritte Glühwürmchennacht, zu der zahlreiche Besucher erwartet werden.

Hier der MAZ-Bericht von 2016

Es wurde eine Exkursion mit fünf Stationen ausgearbeitet. Zu Beginn wird am alten Schlosshügel die Geschichte des Parks von Andreas Koska in einer Diashow erläutert. Weiter geht geht es in den verwunschenen Park, wo ein Wissenschaftler über Nachtkäfer und andere nachtaktive Insekten informiert. Danach erzählt eine überdimensionierte Eule aus ihrem Nachtleben. Kurz hinter der kleinen Holzbrücke, wartet auf der historischen Steinbank die Märchenfee auf die Besucher, bereit Geschichten von Elfen und Glühwürmchen zu erzählen. Wer weiter geht, muss leise sein.

Sternbilder werden erklärt

Dann kommen die Besucher in den von Glühwürmchen eroberten Teil der Anlage. Dort sind Bänke aufgestellt, auf denen ein jeder den magischen Anblick auf sich wirken lassen kann. Der geführte Spaziergang dauert circa zwei Stunden. Wer noch Zeit und Lust hat, sollte die Chance nutzen, in den Himmel zu schauen und sich die Sternbilder erläutern zu lassen. An der Feuerschale können die Gäste wahlweise Stockbrot backen, eine Bratwurst essen oder etwas trinken.

Glühwürmchennacht im Gutspark Cammer, am Sonnabend, 20 Uhr (Start der ersten Wanderung 21.00 Uhr). Teilnahmegebühr: 4 Euro (ermäßigt: 2 Euro). Anmeldung im Naturparkzentrum Raben, 033848-60004, erbeten.

Von René Gaffron