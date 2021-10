Golzow

Verfassungsfeindliche Symbole haben vier junge Männer am Dienstagabend auf eine Wand an einem Gebäude des Golzower Sportplatzes gesprüht. Die zwei Jugendlichen und zwei Erwachsenen wurden dabei um 22.40 Uhr von einem Zeugen beobachtet. Der alarmierte die Polizei, die die vier mutmaßlichen Täter ganz in der Nähe antraf. Bei ihnen wurden außerdem geringe Mengen Drogen gefunden.

Von MAZ