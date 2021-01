Golzow

Am Montagmittag geriet ein 35 Jahre alter Autofahrer in der Brandenburger Straße in Golzow in eine Verkehrskontrolle. Während der Kontrolle konnte der Mann keinen Führerschein vorweisen.

Ermittlungen der Polizeibeamten ergaben, dass gegen den Mann eine vorläufige amtliche Entziehung der Fahrerlaubnis vorliegt. Die Polizisten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige.

Von MAZ