Golzow

Die Golzower Gaststätte Sportlerheim wird auch nach dem Lockdown nie wieder ihre Türen öffnen. Das Pächter-Ehepaar Klaus und Christa Weile hört zum Jahresende aus gesundheitlichen Gründen auf. Damit geht eine 30 Jahre währende Tradition zu Ende, ein Lebensabschnitt, wie beide sagen. Der Schritt sei ihnen sehr schwergefallen, sagt Christa Weile. „Wir hätten gerne noch weiter gemacht.“

Eröffnet hatte die Gaststätte am Sportplatz 1990 Tochter Andrea Kaufmann. Sie führte das Sportlerheim auf ihren Namen bis Ende 2011, dann übernahmen die Eltern das Gasthaus. Andrea Kaufmann hatte zuvor einen Unfall erlitten, der es ihr unmöglich machte, das Haus weiterzubetreiben.

Anzeige

Familienbetrieb über Jahrzehnte

„Wir haben 1990 zusammen angefangen. Es war eigentlich immer ein Familienbetrieb“, berichtet Andrea Kaufmann. „Es war nie so, dass wir sagten, der ist Chef und der nicht. Die ganze Familie war integriert.“ Selbst ihre Kinder packten mit an, wenn Not am Mann war. Die heute 53-Jährige hat den Beruf von der Pike auf gelernt: In Leipzig absolvierte sie noch zu DDR-Zeiten ein Fachschulstudium Gaststätten- und Hotelwesen. „Ich bin Ökonom für Gaststättenwesen“, sagt sie. Eigentlich sollte sie in Cottbus eine Arbeit aufnehmen, dafür war sie eingesetzt. „Doch dann kam die Wende und dann ist man hier irgendwie nach Hause zurückgekehrt.“ Andrea Kaufmann kehrte in ihren Heimatort Golzow zurück.

Die Räumlichkeiten waren ein Vereinsheim und geöffnet, wenn abends die Sportler Karten spielten oder bei Turnieren. Geöffnet hatte das Sportlerheim mittwochs bis sonntags ab 14 Uhr, bis der Letzte ging. Das war auch manchmal um 3 Uhr morgens.“ Andrea Kaufmann lacht im Rückblick.

Der Unfall in Brandenburg

Mehr als 20 Jahre lang führte die Familie so den kleinen Gaststättenbetrieb. Bis zu jenem Tag, an dem Andrea Kaufmann in der Hauptstraße in Brandenburg von einem Radfahrer „über den Haufen gefahren“ wurde. Sie stürzte, der Ellenbogen brach so kompliziert, dass sie in den Beruf nicht wieder zurückkehren konnte. Der Fahrradfahrer beging damals Unfallflucht. „Ich kann nicht mal mehr Bier zapfen. Dann ist man in der Gastronomie falsch“, sagt Andrea Kaufmann, die nun als Hausfrau auch viel Arbeit um die Ohren hat.

Andrea Kaufmann und ihr Mann haben weiterhin ihren Eltern zur Seite gestanden, wenn größere Veranstaltungen im Sportlerheim wie runde Geburtstage anstanden.

„Meine Eltern haben lange genug gearbeitet“, sagt Andrea Kaufmann. Klaus Weile ist 76 Jahre alt und seine Frau ein Jahr jünger. In der letzten Zeit war die Gaststätte auch nicht mehr fünf Tage die Woche geöffnet. Der Renner aber blieb in der gutbürgerlichen Küche: „Bekannt ist das Sportlerheim für das Bauernfrühstück, das haben hier viele gegessen.“

Treffpunkt für Generationen

„Wir könnten ein Buch schreiben über das, was wir erlebt haben“, sagt Andrea Kaufmann. „Wir haben Kinder hier aufwachsen gesehen, die zunächst mit ihren Eltern und später dann selbst kamen.“ Ein Highlight war das Fest zum zehnjährigen Bestehen. „Da trat ein Double von Roberto Blanco auf. Die Hälfte der Gäste glaubte, wir hätten ihn wirklich engagiert. Da spricht Golzow heute noch drüber.“

Schon lange hatte die Familie das Ehepaar gebeten, aus Altersgründen den Betrieb aufzugeben. Doch das Herz der Weiles hing an dem kleinen Restaurant. „Letztlich gab Corona jetzt den Ausschlag“, sagt Klaus Weile. Er lernte Baumaschinist, seine Frau arbeitete 20 Jahre im Gasthaus zur Erholung in Golzow.

Übergabe im Januar

Die Anlage gehört der Gemeinde Golzow. Doch der Pachtvertrag, der nun zum 31. Dezember 2020 endet, lief mit dem Sportverein Turbine Golzow, der die Anlage nutzt. In das Gebäude müsste massiv investiert werden. Es entspricht nicht mehr den heutigen Standards.

Einen Nachfolger gibt es nicht. Klaus Weile winkt ab. „Ne, überhaupt nicht.“ Es habe sich niemand gefunden. Was mit dem Objekt nun geschehe, sei offen. Im Januar müsste die Gaststätte jedenfalls leer übergeben werden. Dieser Tage läuft der Ausverkauf an Inventar.

Von Marion von Imhoff