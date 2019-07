Golzow

Hinter den roten Backsteinmauern haben Generationen von Golzowern das Lesen und Schreiben gelernt. Später zog der Bürgermeister mit einem Büro ein, Gemeindevertreter trafen sich zu ihren Sitzungen. Eine Bankfiliale versorgte die Leute mit Geld. Alles lange her. Wer heute das 1863 als Schule errichtete Gebäude betritt, wird die beiden ehemaligen Klassenräume nicht mehr wiedererkennen. In der Hauptstraße wird jetzt Musik gemacht.

Von Berlin nach Golzow

Thomas Harendt sitzt vor einem riesigen Mischpult. Durch ein Fenster in der Wand kann er mit seinen Gästen im Nebenraum kommunizieren. In der Musik-Szene ist der in Berlin aufgewachsene Produzent besser unter dem Künstlernamen Thommy Krawallo bekannt. Sein Analogmixer ist das Herzstück eines Tonstudios, dass der 55-Jährige vor vier Jahren aus der Hauptstadt aufs Land verfrachtet hat. Später verlegten Harendt und seine Ehefrau Caterina ihren Lebensmittelpunkt komplett an die Plane: „Eine Entscheidung, die wir nicht bereut haben.“

Das 1863 als Schule errichtete Gebäude in der Hauptstraße. Quelle: Frank Bürstenbinder

Beim Regieraum handelt es sich um das zur Straßenseite gelegene Klassenzimmer, das eine zusätzliche und mit Fenstern versehene Trockenbauwand erhielt, um den Lkw-Lärm draußen zu lassen. Die Ausstattung wird bestimmt von Reglern, Kabeln, Verstärkern und Monitoren. An der Wand hängen Gitarren, die Harendt für seinen Zweitjob in der Formation Wenzel & Band braucht.

Konzert zum Abschluss

Drei CDs haben die Musiker um den bekannten Liedermacher, Autor, Regisseur und Komponisten Hans-Eckardt Wenzel bereits in Golzow abgemischt. Zur 800-Jahr-Feier wird die Band am 11. August das Abschlusskonzert auf dem Sportplatz geben. „Ich lebe und arbeite hier. Da war schnell klar, dass wir uns gerne in das Jubiläum einbringen wollen“, sagte Harendt der MAZ. Ihr Debüt in Golzow hatten Wenzel & Band bereits bei einem Konzert in der vollen Kirche. Auch im Zickengang waren die Musiker schon zu erleben.

In der alten Schule von Golzow geht es heute um Musik. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wer sich bei Harendt zu Musikaufnahmen anmeldet, bekommt das zweite ehemalige Klassenzimmer als Bandraum zugewiesen. Dort, wo die Gemeindevertreter noch vor einigen Jahren über das Wohl und Wehe ihrer Kommune berieten. In dem hofseitig gelegenen und mit vier Fenstern ausgestatteten Raum stehen Bassfallen in der Ecke, sind Akustikelemente an die Decke geschraubt. Auf dem Fußboden liegen Teppiche als zusätzliche Schallschlucker.

Musiker sind begeistert

Flügel, Schlagzeug, Hammond-Orgel und eine alte Standuhr, die es von Berlin mit nach Golzow schaffte, gehören zum Inventar. Der Berliner Liedermacher Felix Meyer hat bei Kabumm-Records, wie das Tonstudio-Unternehmen firmiert, ebenso produziert, wie seine singende Kollegin Dota Kehr. „Die Leute sind begeistert von Golzow. Sie sind bei der Arbeit nicht von der Großstadt abgelenkt und können trotzdem gut essen gehen“, berichtet Harendt, der selbst von der Gemeinde schwärmt.

So sieht heute der Bandraum aus, in dem unter anderem die Gemeindevertreter tagten. Quelle: Frank Bürstenbinder

Unsichere Vertragsverhältnisse und steigende Mieten für das Tonstudio waren unter anderem die Gründe, warum sich Thomas Harendt und seine Ehefrau dazu entschlossen hatten Berlin zu verlassen. Im Internet wurde die ehemalige Golzower Schule zum Verkauf angeboten. Die Kommune brauchte es für ihre Zwecke nicht mehr. Die Harendts griffen zu.

Familie ist angekommen

Seit 2014 wird das denkmalgeschützte Haus Schritt für Schritt zum Arbeits- und Lebensort umgebaut. Dach und Fenster wurden erneuert. Alte Dielen sind freigelegt, Einbauten aus DDR-Zeiten wurden entfernt. „Irgendwann ist die Fassade an der Reihe“, kündigt Harendt an, der seine Familie in Golzow angekommen sieht. „Wir erleben ein tolles Miteinander, aufgeschlossene Menschen und die Kinder sagen noch Guten Tag.“

Von Frank Bürstenbinder