Golzow

Golzow hat wieder eine Corona-Teststelle. Ab dem 17. Januar können sich Gäste im Bürgerhaus auf dem Schulcampus in der Straße der Freundschaft testen lassen.

Hilfe vom DRK

„Die Infektionszahlen steigen rasant, die Sorge vor der Omikron-Variante ist da. Deshalb fragen die Bürger vermehrt nach einer Testmöglichkeit. Dabei helfen uns die Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz mit Personal und Material“, sagt Kai Fröhlich.

Weil in Golzow ein Beschäftigter hilft, der nicht im DRK-Fahrdienst arbeitet, können die Tests am Abend zwischen 17 und 19 Uhr starten. Von April bis Juni 2021 war die Teststelle jeden Dienstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Neue Öffnungszeiten

„Zunächst kamen 15 bis 35 Besucher, später lief das Angebot aus, weil die Nachfrage gesunken war“, sagt Kai Fröhlich auf MAZ-Nachfrage. Gäste der Teststation erhalten ihr Ergebnis innerhalb von 15 Minuten per Ausdruck und per Mail auf ihr Handy.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vizebürgermeister Peter Schmieder ist froh über das Angebot vom DRK. „Bisher ist es auf dem Land und gerade für die Golzower schwer an einen kostenlosen Bürgertest zu kommen. Die nächsten Möglichkeiten sind dann in Bad Belzig, Brück, Brandenburg an der Havel und in Lehnin“, sagt Schmieder. Er ist zufrieden, dass die Testungen „dieses Mal zu einer arbeitnehmerfreundlichen Zeit möglich sind“, sagt Schmieder.

In der Gemeinde Kloster Lehnin können sich Gäste Montag bis Dienstag von 9 bis 18, Donnerstag von 9 bis 20 und Freitag von 9 bis 14 Uhr in der Frauenarztpraxis von Sonja Busch am Klosterkirchplatz testen lassen.

Von André Großmann