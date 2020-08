Golzow hat wieder eine Telefonzelle - für Bücher

Golzow

Nun steht auch in Golzow ein „ Bücherschrank für unser Dorf“. Es ist der fünfte Bücherschrank, den die Landfrauen aus Potsdam-Mittelmark innerhalb von zwei Jahren eröffneten. Amtsdirektor Marko Köhler freute sich, dass wieder „etwas kleines, Feines“ in Golzow entstanden ist. Im Amt Brück würden diese Büchertauschhäuser wie Pilze aus dem Boden schießen. „Frieda“ in Borkwalde war die erste. Nach Golzow werden demnächst in Linthe, Freienthal, Damelang und Cammer Bücher getauscht werden können.

Auch Brücks Amtsdirektor Marko Köhler gehörte zu den Gästen der Eröffnung. Quelle: Petra Müller

Anzeige

Andreas Koska vom Tourismusverein hob hervor, dass die kleinen Bibliotheken auch dem Tourismus in der Region helfen. „Ihr seid nicht die Ersten, aber die Fleißigsten“ lobte er das Engagement des Kreislandfrauenverbandes. Golzows Vize-Bürgermeister Peter Schmieder nannte die neue Errungenschaft „ein Zeichen beeindruckender Zusammenarbeit“, das die gesamte Gemeindevertretung begeistert habe. So sieht es auch Matthias Weise, einer der Sponsoren des Projektes. Er habe gern Geld dazu gegeben, weil er glaube, dass auch bei Jugendlichen durch den unkomplizierten Zugang zu Büchern Kreativität gefördert werde.

Weitere MAZ+ Artikel

Lena Näther und ihr Vater Chris gehörten am Wochenende zu den ersten Nutzern der Bücherzelle. Quelle: Petra Müller

Spannend war es für die Golzower Bücherfreunde, weil der Schrank gleich nach dem Aufstellen im Frühjahr gestrichen wurde und weithin sichtbar war. „Ich habe schon immer mal an der Tür gerüttelt und konnte es kaum erwarten“, sagte Dorothee Meyer, die gemeinsam mit Robert Sebastian Strübing vom „Ruhesitz Golzow“ zu den ersten Interessierten gehörten, die Bücher brachten und mitnahmen. Auch Lena Näthe war mit ihrem Vati gekommen, um zu schauen, was es da in Golzow Neues gibt.

Viele Spenden eingegangen

„Das Projekt war finanziell anspruchsvoll“, erinnerte Sylvia Hollstein, Vorsitzende der Landfrauen-Ortsgruppe. Die ausgediente Telefonzelle kostete 535 Euro. Dazu kamen Material und Teile der Ausstattung. Möglich wurde die Finanzierung durch Spenden vieler Einwohner und Firmen aus Golzow. Die Ausführung haben ortsansässige Firmen übernommen, die ihre Arbeitszeit kostenlos zur Verfügung stellten.

Von Petra Müller